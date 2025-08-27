お笑いコンビ「ハライチ」の岩井勇気(39)が26日深夜放送のテレビ東京「伊集院光＆佐久間宣行の勝手にテレ東批評」（火曜深夜1・30）にゲスト出演。「腐ってる」状態だった過去について語った。

MCのテレビプロデューサー佐久間宣行氏は岩井について「『ぽかぽか』見てますよ。でもたまに『ゴッドタン』の過去回とか見て、あんな人の悪口しか言ってなかった男がお昼やってんだと思う時があります」と自身がプロデューサーを務める番組に“腐り芸人”として出ていた当時と現在を比較し驚いたと吐露。

「だから最初出会った時、もちろんその前から知ってたけど、“捨てられた犬”みたいなね」と表現すると、岩井は「いやあそうっすねえ。澤部がとにかくテレビに出てたんで、本当に腐ってる状態で『ゴッドタン』とかも呼ばれてたじゃないですか」と相方・澤部佑の活躍ぶりを目にして腐っていたと回顧した。

MCのタレント・伊集院光が「本当に卑屈になり始めてるところに、本当に卑屈キャラを」と続けると、「それを別にウケようと思って言ってるわけでじゃないですからね、俺もね」と岩井。

佐久間氏は「岩井が腐る理由もちょっとだけ分かって。澤部の説明書を岩井が全部書いちゃったんですよ。漫才の中で。澤部はこういじるんですよ、困らせるんですよって漫才をしてるじゃないですか。岩井が澤部の設計書まで書いて、澤部を売っちゃったから」と分析すると、岩井は「ああそうか」と納得したように話した。

佐久間氏は「みんな岩井のいじり方したい。岩井は売れないんですよ」とも語り、岩井は「先輩とかベテランの人が澤部にフレーズを振ってね、でもあれがうまくいってるの見たことない」と毒舌。

「そんなに簡単じゃないんですよね。下手くそだなと思ってね」とも語ると、「で澤部が困って、そんなにウケないと、そのMCが澤部のせいにしてたりなんかして。お前のせいだよ！って」と岩井。伊集院は「そこにちょっと愛があっていいなあ」と笑ってみせた。