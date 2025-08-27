忙しい朝や、さっと食事を済ませたいときに重宝する「卵かけご飯（TKG）」。手間がかからず栄養もとれる定番のお手軽メシですが、実はちょっとした工夫で味わいがグンとアップするのをご存じでしょうか？今回は今すぐ試せる裏技から、SNSで話題の進化系レシピまで、卵かけご飯をもっとおいしく楽しむ方法をご紹介します。

この記事のすべての写真を見る

* * * * * * *

卵のうま味を引き立てるには「先に醤油」がカギ！

普段、卵とご飯を混ぜてから醤油をかけていませんか？このスタイルの人も多いと思いますが、ご飯にあらかじめ醤油を混ぜてから卵をのせると、風味や口当たりが大きく変わると言われています。順番を少し変えるだけで、いつもの卵かけご飯がおいしくなるとは驚きですね。

もうひとつ注目したいのが、SNSを中心に話題を集めた「ふわふわTKG」。卵の白身と黄身を分けて、白身をメレンゲ状に泡立てるというレシピです。

炊きたてのご飯にふわふわのメレンゲをのせ、真ん中に黄身を落としてみてください。普段の卵かけご飯とはひと味違う、ふわふわ触感のTKGを楽しめますよ。



（イメージ写真：stock.adobe.com）

醤油だけじゃない意外なおいしさ

定番の醤油に少し飽きてきた……そんなときは、醤油は使わずに“塩とごま油”の組み合わせがおすすめ。卵をのせたご飯にごま油を回しかけて、フライパンで炒めた塩をひとつまみ足せば、いつもと違った味が楽しめます。

さらに、意外と知られていないのがうま味調味料を使ったアレンジ。ほんの数振りでコクがぐっと増し、シンプルながらもやみつきになる味わいに仕上がります。冷蔵庫にある身近な調味料でも、思いがけない「味変」が楽しめるかもしれません。

卵かけご飯の人気の高まりを受けて、専用の調味料も登場しています。たとえば、ミツカンの「味ぽん for TKG」は、柑橘の爽やかさと出汁のうま味が絶妙で、さっぱりと食べたいときにぴったり。“ちょっと贅沢な気分”を味わいたい方には「たまごかけご飯専用キャビア塩」もおすすめ。卵のコクとまろやかな塩味が調和し、ひと口ごとに満足感が広がります。

卵かけご飯は、シンプルながら無限の可能性を秘めた一杯。気分や食材に合わせて、あなた好みの“究極のTKG”を見つけてみてはいかがでしょうか。

