新車105万円！ カワサキが新「大型クルーザー」発表！ めちゃ「超レトロ×未来チック」な造形美がスゴイ！ パワフルな“2気筒エンジン”搭載した「新バルカンS」発売へ！

カワサキは2025年8月26日、クルーザーモデル「VULCAN S（バルカンS）」のボディカラー＆グラフィックの変更を発表しました。

この新しいVULCAN Sは、同年9月27日に発売される予定です。

新車105万円！ カワサキが新「大型クルーザー」発表！

バルカンSは、カワサキが製造・販売するクルーザータイプの大型バイク。

発売されたのは2015年で、北米向けモデルも含めると1984年から続く「バルカン」シリーズの最新モデルとしてラインナップされています。

ボディサイズは、全長2310mm×全幅855mm×全高1090mm、ホイールベースは1575mm、シート高は705mmです。

エクステリアはスラント下異形ヘッドライトが特徴的で、滑らかに曲線を描くフューエルタンクからテールエンドまでのラインが伸びやかさを演出。

パワーユニットには、最高出力61馬力／7500rpm・最大トルク62Nm／6600rpmを発揮する649ccの並列2気筒エンジンを搭載し、ゆったりとした走りからスポーティなライディングまで幅広く対応する懐の深さを見せます。

また、エンジンを取り囲むように組み合わされたフレームは独特の造形美に仕上げられ、バルカンSならではの逞しさを感じさせます。

足元には前後に位置調整が可能なステップを備えており、さらにアクセサリーのハンドルバーやシートも用いることで、ライディングポジションの調節も可能。

市街地からロングツーリングまで、様々なシーンで活躍するモデルとなっています。

そんなバルカンSが今回、一部改良を実施。

ボディカラーとグラフィックを変更し、「メタリックグラファイトグレー×メタリックスパークブラック」を設定しました。

車体の大部分をブラック基調としつつ、タンクやフェンダーなどにグレーを配した、クールなデザインが魅力です。

この新しいバルカンSの車両価格（消費税込）は、105万6000円です。