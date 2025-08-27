『ハンター×ハンター』作業順調！最新話の原稿に細かな書き込み 冨樫義博「No.414、背景指定完了」
漫画『HUNTER×HUNTER』（ハンター×ハンター）の作者・冨樫義博氏が27日、自身のXを更新し、第414話の進捗状況について説明した。
【写真】すげぇ！細かな書き込み 冨樫先生が描いた『H×H』最新話の原稿
Xでは先日、第413話の「背景指定完了」と報告していたが、今回は「No.414、背景指定完了」と説明。「アミ系スピード線 上下から」など原稿に細かな指示も書かれており、１話分の作業が進んでいることがわかる。
1998年に連載がスタートした『HUNTER×HUNTER』は、主人公の少年ゴンが、親友キルアら仲間たちと旅に出る冒険ファンタジー。現在、未開の大陸への渡航を目指す船の中で、クラピカや幻影旅団のメンバーなど各キャラクターたちの思惑がぶつかり合う「暗黒大陸編」（王位継承編）が描かれている。コミックスのシリーズ累計発行部数（デジタル版含む）は8400万部を突破している。
なお、2022年12月26日発売号に掲載された第400話を最後に週刊連載が終了したが、2024年10月7日発売号より最新話（401話〜）が毎週掲載。しかし、12月16日発売の『週刊少年ジャンプ』新年3号より再び掲載されないことが同月9日に告知された。
