Rol3ertが、新曲「say my name」を本日リリース。あわせて同日22時にMVがプレミア公開される。

本楽曲は、Rol3ert本人が“自信作”と語るミドル＆メロウなオルタナティブロック。歌詞のテーマは死後の視点、象徴的な愛、そして名前の残存となっており、喪失の痛みと、それでも存在を刻み続けたいという願いが、ギターリフ、包み込むようなシンセ、そして深く響くベースに託されている。聴く者の心にそっと手を差し伸べる、Rol3ertの慟哭にも似たボーカルも聴きどころとなっている。

また本作は、Yuto Uchino（The fin.）を共同プロデューサーに迎え、Rol3ertが創ったデモの持つ繊細さを損なわず、壮大なスケール感を引き出すことに成功。初めて生ドラム録音を導入し、BROTHER SUN SISTER MOONのYusuke Okadaが演奏を担当している。

ジャケットアートワークとリンクしたMVでは、“白”のRol3ertが彷徨う海辺と、“黒”のRol3ertがもがく地下室という二つの世界が交錯。死後と現世、記憶と存在が対比される映像は、楽曲のテーマを視覚的に美しく描き出している。また、MV公開に先立って本日21時30分より、Instagramにて8カ月ぶりのインスタライブも予定している。

なおRol3ertは、来年2月27日に渋谷WWW Xにてワンマンライブ『Rol3ert Live “katachi”』を開催。7月の初ワンマンはピアノ弾き語りだったが、今回はバンドセットでのステージを予定しているという。チケット発売は8月30日の正午からとなっている。

・Yuto Uchino（The fin.） コメント

この楽曲のプロデュースは、デモを聴いた瞬間に頭の中で鳴りはじめた音のイメージを膨らませることから始まりました。Rol3ertと実際に会い、彼の持つ空気感や人柄に触れるうちに、そのすべてが音へと変わっていく感覚がありました。彼がデモに込めていた大切なエッセンスを守りながら、楽曲が本来秘めているスケール感と情景を最大限に引き出すことに全力を注ぎました。

ボーカルやドラムのレコーディングでは、彼が心から楽しんでいる姿に触れ、「音楽っていいな」と感じる自分がいて、まるでバンドを始めた頃のあのピュアな気持ちに戻るような、かけがえのない時間になりました。日本から世界へと羽ばたいていく、その瞬間に立ち会えることが本当に嬉しく、彼のこれからの道のりに心からワクワクしています。

（文＝リアルサウンド編集部）