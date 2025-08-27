ホラン千秋「髪型がアップデートされました」（写真はインスタグラム @chiakihoran_official より）

　タレントのホラン千秋（36）が27日、自身のインスタグラムを更新。“ガッツリ”刈り上げたニューヘアスタイルを公開した。

【別カット】“ガッツリ刈り上げ”が際立つホラン千秋の横顔ショット

　ホランは「髪型がアップデートされました」とつづり、襟足から耳の上ほどまで刈り上げられた“ベリーショート”姿を投稿。涼しげな髪型で雰囲気が一気に変わったが、これまでと変わらぬ弾ける笑顔も披露している。

　新ヘアスタイルにファンからは「カッコいい」「お、髪型もエンジョイしてますね」「超ステキです!!!!!!」「刈り上がってる」「ハンサムウーマン!!」などと反響が寄せられている。