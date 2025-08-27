Ê¡²¬¡¦µÜ¼ã»Ô¤¬¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¾òÎã°Æ¤òºÆÄó°Æ¤Ø¡¡»ÔµÄ²ñÈÝ·è¼õ¤±°ìÉô½¤Àµ
¡¡Ê¡²¬¸©µÜ¼ã»Ô¤Ï26Æü¡¢±öÀî½¨ÉÒ»ÔÄ¹¤¬»Ô¿¦°÷¤Ë¥Ñ¥ï¥Ï¥é¹Ô°Ù¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿ÌäÂê¤ò¼õ¤±¡¢»ÔµÄ²ñ3·îÄêÎã²ñ¤ËÄó°Æ¤·ÈÝ·è¤µ¤ì¤¿¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥ÈËÉ»ß¾òÎã°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢9·î2Æü³«²ñ¤ÎÄêÎã²ñ¤Ë½¤Àµ°Æ¤òºÆÄó°Æ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¾òÎã°Æ¤Ï¡¢ÆÃÊÌ¿¦¤Î¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤òÄ´ºº¤¹¤ëÂÐºö°Ñ°÷²ñ¤ÎÅú¿½¤Ë´ð¤Å¤¡¢¿¦°÷¤ÎÄ¨²ü½èÊ¬¤Î´ð½à¤Ë¾È¤é¤·¤ÆÂÐ±þÁ¼ÃÖ¤ò´«¹ð¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤¬Ãì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼ç¤Ê½¤ÀµÅÀ¤Ï¡Ê1¡ËÆÃÊÌ¿¦°Ê³°¤Ç¤â¡¢¿½¹ð¼Ô¤¬´õË¾¤·¤¿¤ê»ÔÄ¹¤¬É¬Í×¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤ê¤·¤¿ºÝ¤ÏÂÐºö°Ñ¤ÎÄ´ººÂÐ¾Ý¤Ë²Ã¤¨¤ë¡Ê2¡Ë¿¦°÷¤Ø¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¡¼¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¡Ê¥«¥¹¥Ï¥é¡Ë¤Ë´Ø¤·¡¢ÀµÅö¤Ê¥¯¥ì¡¼¥à¤òÁÊ¤¨¤ë¸¢Íø¤ò¿¯³²¤·¤Ê¤¤¤è¤¦Î±°Õ¤¹¤ë¡Ê3¡Ë»Ü¹Ô¤«¤é1Ç¯°ÊÆâ¤ËÉ¬Í×¤Ê²þÀµ¤ò²Ã¤¨¡¢¤½¤Î¸å¤â3Ç¯¤´¤È¤ËÆ±ÍÍ¤ÎÂÐ±þ¤ò¼è¤ë¡Ý¤Ê¤É¡£
¡¡»ÔµÄ²ñ¤Ï3·î¡¢ÀâÌÀÉÔÂ¤Ê¤É¤òÍýÍ³¤Ë¾òÎã°Æ¤òÈÝ·è¤·¤Æ¤¤¤¿¡£±öÀî»ÔÄ¹¤Ï26Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡Ö3·îÄêÎã²ñ¤Ç½Ð¤¿°Õ¸«¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¡£¸©Æâ¤Ç¤â¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥ÈËÉ»ß¤Î¾òÎãÀ©Äê¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢ºÆÄó°Æ¤Ø¤ÎÍý²ò¤òµá¤á¤¿¡£¡ÊÊÒ²¬´²¡Ë
