MLBは日本時間27日、2026年レギュラーシーズンの試合日程を正式に発表しました。

今季はドジャース対カブスが東京シリーズで開幕の火蓋が切られ、大谷翔平選手が第2戦で特大ホームランを披露し日本ファンを魅了しました。

2026年シーズンは日本時間3月26日にサンフランシスコのオラクルパークで行われるヤンキース対ジャイアンツのナイトゲームで開幕。この日は1試合だけの開催となります。翌27日には14試合が開催され、全30球団がシーズン開幕を迎えます。海外での公式戦を除く、伝統的な開幕戦としては史上最も早い日付となりました。

アメリカ独立250周年を記念し、第96回オールスター・ゲームは同7月15日にフィラデルフィアのシチズンズバンクパークで行われる。フィリーズが主催するのは1996年以来30年ぶりとなり、2004年に開場したシチズンズバンクパークでの開催は今回が初めてとなります。

2026年シーズンも「ライバル・ウィークエンド」が開催され、同16〜18日に予定されている、ヤンキースvsメッツ、カブスvsホワイトソックス、ロイヤルズvsカージナルス、レンジャーズvsアストロズ、オリオールズvsナショナルズ、ドジャースvsエンゼルスといった地理的なライバル関係にあるチームの直接対決を含め、注目カードが目白押しとなっています。

ジャッキー・ロビンソン・デー（4月15日）、ルー・ゲーリッグ・デー（6月2日）、ロベルト・クレメンテ・デー（9月15日）には全30球団の試合が予定されており、ドジャース（ロビンソン）、ヤンキース（ゲーリッグ）、パイレーツ（クレメンテ）はそれぞれ該当日の試合をホームで開催します。

さらに、2001年の「9.11」から25年を迎えるため、9月11〜13日（同12〜14日）にはヤンキースタジアムでメッツvsヤンキースの「サブウェイ・シリーズ」が予定されています。