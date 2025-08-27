◇マイナーリーグ メンフィス4-2オクラホマシティー（日本時間27日、チカソー・ブリックタウン・ボールパーク）

ドジャースの佐々木朗希投手が、3Aオクラホマシティーの一員として3Aメンフィス戦に登板。3度目のリハビリ登板は4回途中3失点で降板しました。

右肩のインピンジメント症候群からの復帰後、この日が3度目のリハビリ登板となった佐々木投手。初回、先頭打者をストレートの四球で歩かせると、続く打者のヒットでいきなりノーアウト1、3塁のピンチを迎えます。1アウト後、犠牲フライで1点を失いましたが、この回の失点は1点のみに抑えました。

2回は先頭にヒットを浴びるも、後続を打ち取り失点は許さず。3回も打者3人をすべて外野フライで打ち取り、3者凡退に仕留めます。

4回は先頭打者を見逃し三振とすると、続く打者にはこの試合最速の98.8マイル(159キロ)を投じるなどで空振り三振を奪って2アウト。しかしここから連続ヒットで1、3塁とされると、タイムリーを浴び2点目を失います。さらに続く打者に四球を与え、ここでピッチャー交代となりました。

この日は復帰後最多となる75球を投げ、4回途中を被安打5、2四球、4奪三振、3失点という内容でした。

今季の佐々木朗希投手は5月10日の登板を最後に、右肩のインピンジメント症候群で負傷者リスト入り。15日の3Aアルバカーキ戦で復帰するも、3回途中41球を投げて被安打6、3失点で、予定の3イニングを投げきれず降板。21日に行った3Aタコマ戦での2度目のリハビリ登板は、4回途中60球を投げ、被安打3、3四球、2奪三振、2失点という内容でした。