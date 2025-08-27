「田んぼの4割で稲穂が出ていない」

昨年の「令和のコメ騒動」から1年たつが、コメ問題は一向に収まる気配がない。さらに今年は異常気象で、凶作を予想する声も多い。実態についてコメ農家に聞くと……。

＊＊＊

【写真を見る】「土はひび割れ、稲穂は茶黒く変色…」 米どころの水田で異変が

今年は異常気象による猛暑と水不足、果ては豪雨が各地の水田を襲った。すでに壊滅的な打撃を受けたエリアでは凶作が避けられない。となれば、昨年のコメ不足再び、の価格高騰が現実味を帯びてくる。

「ウチは30町歩の田んぼを持っていますが、その4割で稲穂が出ていない。長年農業をやっているけど、こんなことは初めてだ」

そう言って肩を落とすのは、石川県穴水町の専業農家・目年健吉さん。

秋田県秋田市の水田

「一番の問題は水不足。連日の暑さと雨が降らなかったもんだから、水源となるため池から遠い末端の田んぼまで、水が行き渡らない。それでコメの育ちが悪く穂が出ない。そういう田んぼのイネは、色が枯れたようになって背丈も伸びない。一度でも枯れたイネは簡単に回復しないというか、ダメになってしまうんだわ」

「一粒一粒が茶黒くなって……」

これから収穫の本番を迎える東北も深刻な様子だ。

秋田県秋田市で農業を営む男性に聞くと、

「6月から7月に雨が降らなかったのは未曾有の事態でした。川の上流にある田んぼは水が入ったけど、下流へ行けば行くほど凶作。ちょうど穂が出る頃に水がなくなってしまったので、一粒一粒が茶黒くなっています。収穫できる部分がとても少なくなると考えられるので、大打撃ですよ」

そしてコシヒカリの本場である新潟県は上越市の「おおた農場」で代表を務める太田勇さんは、

「市内では6月下旬からまとまった雨が42日間も降らず、お盆前に少しだけ降ったのは良かったけど、それからピタリとやんでしまった。今に至るまで雨は降っていません。しかも酷暑でしょ。田んぼは完全に干上がってしまった。当然、地面もヒビ割れています」

せっかくお盆前に降った雨も深いヒビを伝って流れてしまい、田んぼに水がたまらなかったという。

「田んぼ全体の3分の1はイネが成熟せず赤茶色になってしまった。まだ刈り取り前ですが主食として食べられるコメにはなりませんね。収穫量は確実に減りますし、県内のみならず東北など主要な産地も同じ状況だと、全国的にコメの収穫量は減る。そうなればコメの値段も上がって、また大騒ぎになるんじゃないかと心配ですね」（同）

「割れたコメは捨てることに」

今年の異常気象は、コメ相場に影響を与える可能性があると懸念を示すのは、新潟大学農学部作物学研究室の山崎将紀教授である。

「7月の新潟市の平均気温は平年より3.7℃も高い28.6℃でした。激しい天候はイネにも悪影響を及ぼします。暑いと人間は呼吸量が増えるように、イネも高温下では同じ状況になります。そうなると、土壌に施された肥料を食い尽くしてしまう。その結果コメのでんぷんの詰まりが悪くなって、玄米が白く濁った『白未熟粒』と呼ばれる状態になります」

この状態が多発すると、精米時にコメが割れやすくなってしまうという。

「割れたコメは捨てることになりますから、通常30キロの玄米から27キロの精米が得られるところ、さらにこの量より減るなど歩留まり率が悪くなる。結果的に売れる部分が少なくなり、農家さんや関係する業者には大打撃となってしまいます」（同）

気象庁の長期予報では、コメどころの収穫期である10月まで高温状態が続くとされている。各地でコメの収穫が終わるまで不安は尽きないのだ。8月28日発売の「週刊新潮」では、今年も続くコメ問題について、その“犯人”などと併せて詳しく報じる。

「週刊新潮」2025年9月4日号 掲載