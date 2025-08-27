CORTIS¡¢100%¼«¼çÀ©ºî¤Î¡ÖWhat You Want¡×MV¸ø³«
CORTIS¤¬¡¢1st EP¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ÖWhat You Want¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¡ÊOriginal Ver.¡Ë¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
Æ±ºî¤ÏÀìÌç²È¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò°ìÀÚ¼õ¤±¤º¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¼«¿È¤¬100%¼«Í³¤Ë´ë²è¡¦»£±Æ¡¦ÊÔ½¸¤ò¹Ô¤¤¡¢ÆÃÊÌ¤µ¤ò²Ã¤¨¤¿ºîÉÊ¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Ï³Ú¶Ê¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ç¤¢¤ë¡ÖÍß¤·¤¤¤â¤Î¤ÏÉ¬¤º¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡ÖÌ´¡×¤òÂ¿µÁÅª¤Ê°ÕÌ£¤Î¡ÖÌ´¡×¤È²ò¼á¤·¡¢±ÇÁü¤Î¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ë¤·¤¿¡£¥Ù¥Ã¥É¤äÏ©¾å¤Ç²£¤¿¤ï¤Ã¤¿¤ê¡¢ÌÜ¤¬³Ð¤Þ¤¹¤¿¤Ó¤Ë¾ì½ê¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢¿·¤·¤¤Êª¸ì¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¹½À®¡£¸ý¤ÎÃæ¤Ë¥«¥á¥é¤¬Æþ¤ë¤è¤¦¤Ê±é½Ð¤ä¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¡¼¤Ç¹Ó¡¹¤·¤¤¾ìÌÌÅ¾´¹¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Î¥ª¡¼¥Ð¡¼¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢Í½Â¬ÉÔÇ½¤Ê³Ú¤·¤µ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
º£²ó¤Î¼«¼çÀ©ºî±ÇÁü¤Ï20Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡ÖWhat You Want¡×Official MV¤Î¸¶·¿¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢CORTIS¤ÏÃ±¤Ë¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÀìÌç´ÆÆÄ¿Ø¤È¶¦¤Ë±ÇÁü¤ò»Å¾å¤²¡¢¡Ö¶¦Æ±±é½Ð¡×¤È¤·¤Æ¤âÌ¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£
CORTIS¤Ï¡¢½êÂ°»öÌ³½êBIGHIT MUSIC¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ÖÍÄ¤¤º¢¤«¤é¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç±ÇÁü¤ò¸«¤¿¤ê»£¤ë¤Î¤¬Æü¾ï¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡ØËÍ¤¿¤Á¤¬ºî¤Ã¤¿²»³Ú¤Ë±ÇÁü¤ò¤Ä¤±¤Æ¤ß¤¿¤é¤É¤¦¤À¤í¤¦?¡Ù¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤¬¼«Á³¤ËÉâ¤«¤ó¤À¡£¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢The 1st EP¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î³Ú¶Ê¤Î¼«¼çÀ©ºîMV¤òºî¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤é¤â¤¤¤Ä¤«¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤ª¸«¤»¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÀ©ºî¤Î¤¤Ã¤«¤±¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢CORTIS¤Ï27Æü¸á¸å9»þ¡¢¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ÖWhat You Want¡×Official MV¤Î¥³¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±ÇÁü¤ò¸ø³«¤¹¤ë¡£
