川粼麻世さんが自身の公式ブログを更新し、友人夫婦の送別会で寿司を握り、参加者を喜ばせたことを報告しました。



【写真を見る】【 川粼麻世 】 友人送別会で握った寿司に「ん〜美味い！」の歓声 豊洲市場の魚で職人級の腕前披露





川粼さんは、「昨夜は妻が経営する店で仲間の送別会があり主役の夫婦が寿司好きって事もあり 俺が店のエプロンを着けて皆さんに寿司を握ったよ」と自ら店のエプロンを着用して寿司を提供しましたことを明かしました。







送別会で提供された寿司は、「豊洲で仕入れた魚を花音が下処理をして漬けにしてくれ俺が酢飯を赤酢で切って握るんだけど参加者全員寿司マニア」と投稿。川粼さんも「俺もほぼ毎日食べてるプライドもあり 皆さんを唸らせる寿司を握る自信があった」と述べています。







写真からは、色鮮やかな寿司が美しく盛り付けられた様子が確認できます。サーモンや白身魚、赤身の魚など様々な種類の寿司が並べられ、炙りトロも含まれていました。川粼さんによると、参加者からは「ん〜美味い！」「わあ〜美味しい！」という声が上がり、大好評だったとのことです。







送別会だけでなく、翌朝の朝食も寿司関連の料理を楽しんだようで、赤酢の酢飯で中トロ丼を作ったり、妻の母親の故郷である宮城県からのホヤを頂いたりしたと報告しています。





川粼さんは最後に「俺が握る寿司、皆んなも食べたいかな？」と読者に問いかけ、自身の寿司握りの腕前に自信を見せています。







この投稿に、「皆んなも食べたいかな？そーんなの当たり前やがな すごく美味しそうですわ」「色違いの お揃いのエプロンなんですね お店の名前入りで素敵です」「麻世さんの握ったお寿司美味しそう 凄い上手ですね」「花音さんが捌いて麻世くんが握る 美味しそうな お寿司食べたいですね」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】