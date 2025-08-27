8月20日、兵庫県神戸市のマンションで片山恵さん（24）を殺害した谷本将志（まさし）容疑者（35）。見知らぬ女性に凶刃を振り下ろした男は、一体どのような人物なのか。

路上で見かけただけの女性の首を絞めて暴行

事件2日後の夕方、現場からおよそ400キロ離れた東京の奥多摩町で逮捕された谷本容疑者は、犠牲となった片山さんについて「まったく知らない人です」と供述した。

さらに驚くべきことに、片山さんを職場近くから50分以上も尾行した末に犯行に及んでいたのだ。しかも、と地元記者が言う。

「谷本は3年前に起こした事件で執行猶予中の身だったのです。当時、神戸市内の建設会社に勤務していた谷本は、路上で見かけて一方的に好意を抱いた女性にストーカー行為をし、相手の部屋に侵入して首を絞めるなどの暴行をはたらいた。それで執行猶予付きの有罪判決を受けていたのです。ちなみに、そこもオートロック式のマンションでした」

神戸地裁は判決で、

“思考のゆがみは顕著である。再犯が強く危惧されると言わざるを得ない”

と指摘していた。今回その危惧が的中した格好となってしまったわけだ。

苦しすぎる言い訳

建設会社関係者によると、

「思考がゆがんでいても、仕事だけはきっちりこなす人間でした。ただし、事件については“自分の友だちが女の子にお金を貸していたから、友だちの代理で話をしに行っただけ”と苦しすぎる言い訳をしてました」

有罪判決で関西を離れた谷本は、2023年5月、東京で新たな職を得た。

谷本がドライバーとして働いていた新宿区内の運送会社代表は、

「3年前の事件は聞かされていませんでしたが、勤務態度はとても良く、後輩の面倒も見てくれていた。国家資格を取って運行管理者にならないかともちかけたほどです。けれど前の職場から戻ってきてほしいと言われているとのことで、断られました」

ともあれ、神戸の建設会社と同じく仕事上の評判は上々である。一方で、

「親の介護で300万円の借金があると聞き、私が弁護士を紹介して自己破産の手続きを進めていました。いまでは、介護の話もうそだったのではないかと感じている。可能ならば谷本に面会し、直接、怒りを伝えたいと思っています」

勤務態度は真面目ながら、犯罪を繰り返す谷本容疑者。8月28日発売の「週刊新潮」では、精神科医の片田珠美氏による考察をお伝えする。

