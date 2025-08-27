¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Ç¤Î»ö¶ÈÌ¾ÌÜ¤Ê¤É¤Ç½Ð»ñ¶âº¾¼èµ¿¤¤¡¡¶âÍ»´ØÏ¢²ñ¼Ò¤Î¼Â¼ÁÅª·Ð±Ä¼Ô¤é3¿Í¤òºÆÂáÊá¡¡Ìó460²¯±ß¤ò½¸¤á¤¿¤«¡¡·Ù»ëÄ£
¹ñ¤ËÌµÅÐÏ¿¤Ç¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Ë¤¢¤ë²ñ¼Ò¤Î¼ÒºÄ¤Î¹ØÆþ¤ò´«¤á½Ð»ñ¶â¤òÉÔÀµ¤Ë½¸¤á¤¿¤È¤·¤ÆÃË½÷9¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢¼Â¼ÁÅª·Ð±Ä¼Ô¤ÎÃË¤é3¿Í¤¬º¾µ½¤Îµ¿¤¤¤ÇºÆÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ºÆÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¶¦ÏÂ¹ñ¤Î¶âÍ»´ØÏ¢²ñ¼Ò¤Î¼Â¼ÁÅª·Ð±Ä¼Ô¡¦¿Ü¸«°ìÍÆµ¿¼Ô¡Ê45¡Ë¤éÃË½÷3¿Í¤Ç¤¹¡£
3¿Í¤Ï¡¢ÃËÀ4¿Í¤Ë¡Ö¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Î»ö¶È¤¬¿ôÉ´²¯±ßµ¬ÌÏ¤ÎÍø±×¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤È¥¦¥½¤ÎÏÃ¤Ç³°¹ñ¼ÒºÄ¤ò¹ØÆþ¤µ¤»¡¢¸½¶â7300Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢3¿Í¤Ï½Ð»ñ¼Ô¤ËÂÐ¤·¡Ö½Ð»ñ¤¹¤ì¤ÐÇ¯Íø10¡ó¤«¤é15¡ó¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¡×¤Ê¤É¤È¤¦¤¿¤¤¼ÒºÄ¤Î¹ØÆþ¤òÊç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢½Ð»ñ»ö¶È¤ò¸«³Ø¤¹¤ëÌ¾ÌÜ¤Ç¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Ø¤Î¥Ä¥¢¡¼¤ò¹Ô¤¤¡¢¸Û¤Ã¤¿¥¨¥¥¹¥È¥é¤Ë½¾¶È°÷¤òÁõ¤ï¤»¼ÂÂÖ¤Î¤Ê¤¤»öÌ³½ê¤ËÇÉ¸¯¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¡¢½Ð»ñ¼Ô¤ò¿®¤¸¹þ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»ëÄ£¤Ï¡¢¿Ü¸«ÍÆµ¿¼Ô¤é¤¬Á´¹ñ¤Î5500¿Í¤Û¤É¤«¤é¤ª¤è¤½460²¯±ß¤ò½¸¤á¡¢½¸¤á¤¿¶â¤Î°ìÉô¤Ç¹âµé¥Ð¥Ã¥°¤äÏÓ»þ·×¤Ê¤É¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
