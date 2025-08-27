27日、政治団体「再生の道」の石丸伸二代表は会見で代表交代と今後の政治活動について説明した。

代表交代のスケジュールは「8月31日：立候補の締め切り」「9月1日：候補者の公表（ライブ配信）」「9月14日：代表選考会（ライブ配信）」「9月15日：再生の道のメンバーによる投票」「9月16日：新代表の発表（記者会見）」だという。

記者からの「今後も再生の道のメンバーとして政治活動を続けるのか？」という質問に石丸氏は「厳密に言えば私は再生の道のメンバーではなく、発起人。経営者でも従業員でもなく、最初を作った人というちょっと特異な立ち位置だ」とし、「個人的には求められれば応援はする。特別顧問みたいな形で残ったりはしない」と述べた。

石丸氏の今後の政治活動については「これからも何らかの形で政治活動を続けていく。政治には関与し続ける気持ちでいる。広島県知事選は出るとは決めていない。選択肢の一つではもちろんあるが出ようという意向は今のところない。再生の道との関係で言えば、もし私がどこかで何かの議員になりたいと思えば、その際は再生の道から立候補させてもらえればと思う。その可能性を残すためにも、再生の道の公募要件に元首長、元副首長は優先するというのを自分のために一部、完全に自分のためではないが、その可能性も残して作っている」と説明した。

代表交代の思いとしては「当初のスケジュール通り交代するわけだが、この半年ちょっと、構想を形にし始めてから1年ぐらい時間は経過している。この間、本当にいろいろなことを考えたし、いろいろなことをしてきた。その意味では、自分個人としてできる限りはやった、やるべきことは果たしたという思いだ。しかし、この感想は実は参院選の直後の会見で言っている。その時の思いだ。なので、安心して交代ができる。不安はない。それだけのメンバーが集まってくださった。強いて言えば非常にありがたい思いでいる」と述べた。

石丸氏は前広島県安芸高田市長。昨年行われた東京都知事選では約165万票を獲得し、次点となったことで大きな注目を集めた。その後、政治団体「再生の道」を立ち上げて代表に就任。しかし、今年6月の都議選では擁立した42人全員が落選し、7月の参院選でも議席の獲得には至らなかった。

（ABEMA NEWS）