「放送局占拠」武蔵(櫻井翔)と大和(菊池風磨)が初めての共闘！第8話のPR映像解禁 放送は9/6(土)
次回9月6日（土）よる9時に第8話を放送 櫻井翔主演、日本テレビ系土曜ドラマ（毎週土曜よる9時放送）「放送局占拠」。
第7話のラストシーンで、武蔵三郎（櫻井翔）は「大和、俺と来るんだ。般若を生み出したのは、俺たちだ。伊吹を止めるぞ、俺とおまえで」と“青鬼”大和耕一（菊池風磨）に伝え、大和は「おもしろいですね、武蔵刑事」と答えた。「大病院占拠」から続いた因縁の2人が“般若”となった伊吹（加藤清史郎）を止めるために共闘するという“胸アツ”な展開に。
武蔵と大和の初めての共闘、そして最後の“妖”である“座敷童”の正体が明らかになる第8話。PR映像を、YouTubeの日テレドラマ公式チャンネル、「放送局占拠」の公式X、TikTok、Instagramで公開！
X：@dbs_ntv
Instagram：@hosokyokusenkyo_ntv
TikTok：@senkyo_ntv
また、第8話のあらすじは「ストーリー」ページにて公開。
「ストーリー」ページはこちら：https://www.ntv.co.jp/dbs3/story/
TVerでは第1話〜第3話と最新話を無料配信。さらに配信中の第1話〜4話のダイジェストに続き、第5話〜7話のダイジェストを8月28日（木）夜から配信。各所に張り巡らされた伏線を隅々までチェックして、第8話の放送に備えよう！
TVer 無料配信はこちら：https://bit.ly/dbs3_ntv_Art_TVer
Huluでは「放送局占拠」最新話まで、“占拠シリーズ”過去作「大病院占拠」「新空港占拠」、同じ世界線の「潜入兄妹 特殊詐欺特命捜査官」を全話独占配信中。
Hulu 配信はこちら：https://bit.ly/dbs3_Art_Hulu
●“妖” お面ぬりえ 無料ダウンロード企画実施中
“青鬼”やこれまで正体が明らかとなった武装集団“妖”のお面が無料でダウンロードできる。ダウンロードしたデータをA4サイズの紙に印刷して厚紙に貼り、好きな色を塗って“妖”お面を作ろう！色を塗ったお面はハッシュタグ「#放送局占拠ぬりえコレクション」をつけて、ぜひSNS投稿を！
ダウンロードはこちら：https://www.ntv.co.jp/dbs3/articles/4827t27rch3uafwycbvp.html
●「放送局占拠」概要
日本テレビ系 7月期土曜ドラマ
■チーフプロデューサー 道坂忠久
■プロデューサー 尾上貴洋
■演出 大谷太郎 茂山佳則 西村了
■脚本 福田哲平
■主題歌：「W」 Snow Man（MENT RECORDING）
■音楽 ゲイリー芦屋
■制作協力 AX-ON
■製作著作 日本テレビ
■公式サイト https://www.ntv.co.jp/dbs3/
■TVer無料配信 https://bit.ly/dbs3_ntv_Art_TVer
■Hulu https://bit.ly/dbs3_Art_Hulu
■X @dbs_ntv
■Instagram @hosokyokusenkyo_ntv
■TikTok @senkyo_ntv
■番組推奨ハッシュタグ #放送局占拠