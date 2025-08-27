次回9月6日（土）よる9時に第8話を放送 櫻井翔主演、日本テレビ系土曜ドラマ（毎週土曜よる9時放送）「放送局占拠」。

第7話のラストシーンで、武蔵三郎（櫻井翔）は「大和、俺と来るんだ。般若を生み出したのは、俺たちだ。伊吹を止めるぞ、俺とおまえで」と“青鬼”大和耕一（菊池風磨）に伝え、大和は「おもしろいですね、武蔵刑事」と答えた。「大病院占拠」から続いた因縁の2人が“般若”となった伊吹（加藤清史郎）を止めるために共闘するという“胸アツ”な展開に。

武蔵と大和の初めての共闘、そして最後の“妖”である“座敷童”の正体が明らかになる第8話。PR映像を、YouTubeの日テレドラマ公式チャンネル、「放送局占拠」の公式X、TikTok、Instagramで公開！

X：@dbs_ntv

Instagram：@hosokyokusenkyo_ntv

TikTok：@senkyo_ntv

また、第8話のあらすじは「ストーリー」ページにて公開。

「ストーリー」ページはこちら：https://www.ntv.co.jp/dbs3/story/

TVerでは第1話〜第3話と最新話を無料配信。さらに配信中の第1話〜4話のダイジェストに続き、第5話〜7話のダイジェストを8月28日（木）夜から配信。各所に張り巡らされた伏線を隅々までチェックして、第8話の放送に備えよう！

TVer 無料配信はこちら：https://bit.ly/dbs3_ntv_Art_TVer

Huluでは「放送局占拠」最新話まで、“占拠シリーズ”過去作「大病院占拠」「新空港占拠」、同じ世界線の「潜入兄妹 特殊詐欺特命捜査官」を全話独占配信中。

Hulu 配信はこちら：https://bit.ly/dbs3_Art_Hulu

●“妖” お面ぬりえ 無料ダウンロード企画実施中

“青鬼”やこれまで正体が明らかとなった武装集団“妖”のお面が無料でダウンロードできる。ダウンロードしたデータをA4サイズの紙に印刷して厚紙に貼り、好きな色を塗って“妖”お面を作ろう！色を塗ったお面はハッシュタグ「#放送局占拠ぬりえコレクション」をつけて、ぜひSNS投稿を！

ダウンロードはこちら：https://www.ntv.co.jp/dbs3/articles/4827t27rch3uafwycbvp.html

●「放送局占拠」概要

日本テレビ系 7月期土曜ドラマ

■チーフプロデューサー 道坂忠久

■プロデューサー 尾上貴洋

■演出 大谷太郎 茂山佳則 西村了

■脚本 福田哲平

■主題歌：「W」 Snow Man（MENT RECORDING）

■音楽 ゲイリー芦屋

■制作協力 AX-ON

■製作著作 日本テレビ

■公式サイト https://www.ntv.co.jp/dbs3/

■TVer無料配信 https://bit.ly/dbs3_ntv_Art_TVer

■Hulu https://bit.ly/dbs3_Art_Hulu

