¥Æ¥¤¥é¡¼¡¦¥¹¥¦¥£¥Õ¥È¤µ¤óº§Ìó¡¡¤ªÁê¼ê¤ÏNFL¤Î¥È¥é¥Ó¥¹¡¦¥±¥ë¥·¡¼Áª¼ê¡¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡Ö2¿Í¤Î¹¬¤»¤òµ§¤ë¤è¡×
À¤³¦Åª¤Ê¿Íµ¤²Î¼ê¤¬º§Ìó¤Ç¤¹¡£
²Î¼ê¤Î¥Æ¥¤¥é¡¼¡¦¥¹¥¦¥£¥Õ¥È¤µ¤ó¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Î¥È¥é¥Ó¥¹¡¦¥±¥ë¥·¡¼Áª¼ê¤Èº§Ìó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2¿Í¤Ï2Ç¯Á°¤«¤é¸òºÝ¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥±¥ë¥·¡¼Áª¼ê¤¬¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¥¦¥ë¤Ç2Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢Êú¤¹ç¤¦»Ñ¤âÌÜ·â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥¦¥£¥Õ¥È¤µ¤ó¤ÏµîÇ¯¡¢ÂçÅýÎÎÁª¤ÇÌ±¼çÅÞ¤Î¥Ï¥ê¥¹¸õÊä¤ËÅêÉ¼¤¹¤ë¤ÈÉ½ÌÀ¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡Ö¥Æ¥¤¥é¡¼¡¦¥¹¥¦¥£¥Õ¥È¤¬·ù¤¤¤À¡ª¡×¤È¡¢¤¿¤Ó¤¿¤Ó¹¶·â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ä
¥¢¥á¥ê¥«¡¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ
¡Ö¥±¥ë¥·¡¼Áª¼ê¤Ï°ÎÂç¤Ê¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤À¤·¡¢Èà½÷¤Ï¤¹¤´¤¤¿Í¤À¡£2¿Í¤Î¹¬¤»¤òµ§¤ë¤è¡×