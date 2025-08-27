レジェンド料理研究家の土井善晴氏が２６日、テレビ朝日系「家事ヤロウ！！！２時間ＳＰ」に登場。街の声の料理の悩みをバッサリ斬り、バカリズムらを黙らせた。

この日は街頭インタビューで料理の悩みを聞き、それに対し土井先生が答えていく企画を放送。茶わん蒸しがうまく固まらず、もっと簡単に作りたい…という声には「簡単に…というのに引っかかる。茶わん蒸しにリスペクトが足りない」「簡単なのは茶わん蒸しじゃない」とバシッ。それでもさすが料理研究家。うまく固めたいのなら「豆腐をいれる」とアドバイスだ。

ふわとろオムライスができず、固くなってしまう…という悩みには「何か、世の中、ふわとろ、半熟って。卵に頼りすぎ」と断じ「行列できる店、卵何個使うの？」「卵が人の優しい気持ちを奪う。卵、黙れ！お前の出番じゃない！」とまで言い切った。

そして「オムライスの良さはご飯と、昔の慎ましい卵の薄焼きが一体感があっていい。一つの調和やで？」と訴え。横からバカリズムも「そうだ！」「その通り」と相づちを連発していた。

ネットでも土井先生の言葉に「『卵、黙れ！』最高すぎる」「『卵、黙れ』今日イチのキラーワード」「やっぱ土井さんはいいな。料理が楽しそうだ」「卵が人の優しい気持ちを奪う。この斜め上のワードチョイス。さすがやで」など話題となっていた。