ÅÔ¿´¤Ï²áµîºÇÄ¹10ÆüÏ¢Â³¤ÎÌÔ½ëÆü¡Ä23ÆüÌÜ¤Ç²áµîºÇÂ¿¡¡22ÅÔ¸©¤ÇÇ®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥é¡¼¥È¡¡ËÌ³¤Æ»¡¦ÅìËÌ¤Ç¤Ï·ÙÊóµé¤ÎÂç±«
27Æü¤ÏÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤òÃæ¿´¤ËÌÔ½ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÅìµþÅÔ¿´¤Ç¤ÏÌÔ½ëÆü¤¬10ÆüÏ¢Â³¤È²áµîºÇÄ¹¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£
27Æü¡¢ÅìµþÅÔ¿´¤ÏÄ«¤«¤é¶¯¤¤Æüº¹¤·¤Çµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤ê¡¢ÅìµþÅÔ¿´¤Ç¤ÏºÇ¹âµ¤²¹35.3ÅÙ¤ò´ÑÂ¬¡£
ÌÔ½ëÆü¤¬10ÆüÏ¢Â³¤È²áµîºÇÄ¹µÏ¿¤ò¹¹¿·¤·¡¢¤³¤È¤·23²óÌÜ¤È²áµîºÇÂ¿µÏ¿¤â¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Í½ÁÛºÇ¹âµ¤²¹¤¬·²ÇÏ¡¦Á°¶¶¤Ç38ÅÙ¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ¤ÈÅìµþÅÔ¿´¤Ç37ÅÙ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ç®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥é¡¼¥È¤¬´ØÅìÁ´°è¤ä´ä¼ê¡¢Åì³¤¤«¤é¶å½£¤Î22ÅÔ¸©¤Ê¤É¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ú¤Â³¤Ç®Ãæ¾É¤Ë·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢ËÌ³¤Æ»¤äÅìËÌ¤ÎÆüËÜ³¤Â¦¤Ç¤Ï26Æü¤«¤é±«¤¬¹ß¤êÂ³¤¡¢ËÌ³¤Æ»¤Ç¤ÏµÏ¿Åª¤ÊÂç±«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤¢¤È¤âËÌ³¤Æ»¤äÅìËÌ¤Ç¤Ï·ÙÊóµé¤ÎÂç±«¤È¤Ê¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¡¢28ÆüÄ«¤Þ¤Ç¤ËÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¹ß¿åÎÌ¤¬ÅìËÌÃÏÊý¤Ç100mm¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÌ³¤Æ»¡¢½©ÅÄ¸©¡¢ÀÐÀî¸©¡¢ÉÙ»³¸©¤ÇÂç±«·ÙÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢½©ÅÄ¸©¤Ç¤ÏÅÚº½ºÒ³²·Ù²ü¾ðÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÚº½ºÒ³²¤Ê¤É¤Ë¸·½Å¤Ë·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£