Netflix（ネットフリックス）アニメーション映画「K−POPガールズ！デーモンハンターズ」のオリジナルサウンドトラック（OST）「Golden（ゴールデン）」が、米ビルボードメインシングルチャート「ホット100」の1位を奪還した。

ビルボードは25日、チャート予告記事で、Goldenが前週より順位を1つ上げ、通算2度目1位になったことを明らかにした。先月初めに「ホット100」にランクインし、今月11日に初めて1位なったが、先週のチャートでアレックス・ウォーレンの「Ordinary」に1位の座を奪われていた。

GoldenはK−POPの歴史を塗り替えている。韓国女性歌手の歌としては初めて、同ランキングで1位を記録。これまで、BLACKPINK・ROSE（ロゼ）の「APT．」の3位が最高順位だった。

Goldenを含め、同アニメのOST4曲が、トップ10入りした。ビルボードは「1つの作品で、OST4曲がシングルチャート『トップ10』に同時ランクインしたのは、ビルボード史上今回が初めて」と説明した。

またNetflixは27日、「K−POPガールズ！デーモンハンターズは、累積視聴者数2億3600万ビューを超え、Netflixで最も多く見た映画1位となった」と発表した。