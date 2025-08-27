Í¾¤Ã¤Æ¤ë¤¢¤ÎÄ´Ì£ÎÁ¤òº®¤¼¤ë¤À¤±3Ê¬¤Ç´°À®¡ª¡Ö¿©¤Ù¤ëÁ°¤«¤éÈþÌ£¤·¤¤¡×¤Þ¤°¤í¤È¥­¥à¥Á¤Î¥æ¥Ã¥±Ð§

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´9Ëç)

¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥Õ¡¼¥É¡¦¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¤ÎÌÐÌÚÆà±ûÈþ¤Ç¤¹¡£¤¨¡ª¡©¤³¤ì¤À¤±¤Ç¤¤¤¤¤Î¡©¤È»×¤ï¤º¸À¤Ã¤Á¤ã¤¦¤¯¤é¤¤Ä¶´ÊÃ±¥ì¥·¥Ô¡ªÌ£ÉÕ¤±¤Ë¤Ï¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤ËÍ¾¤ê¤¬¤Á¤Ê¡¢¤¢¤ÎÄ´Ì£ÎÁ¤òº®¤¼¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¿©Íß¤½¤½¤ë¤É¤ó¤Ö¤ê¤¬´°À®¡ª¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ËÍñ²«¤ò¾è¤»¤ì¤Ð¡¢¿©¤Ù¤ëÁ°¤«¤é´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯ÈþÌ£¤·¤¤Í½´¶¡£»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤Æü¤Ç¤â¥µ¥Ã¤Èºî¤ì¤Æ¡¢Ì£ÉÕ¤±¤ËÌÂ¤ï¤Ê¤¤¥ì¥·¥Ô¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£

¡Ú¾ÜºÙ¡ÛÂ¾¤Îµ­»ö¤Ï¤³¤Á¤é

¤Þ¤°¤í¤È¥­¥à¥Á¤Î¥æ¥Ã¥±Ð§¤ò»î¤¹¤Î¤Ë¤«¤«¤ë»þ´Ö

Ìó10Ê¬

¤Þ¤°¤í¤È¥­¥à¥Á¤Î¥æ¥Ã¥±Ð§¤Î¥ì¥·¥Ô

¤Þ¤°¤í¤È¥­¥à¥Á¤Î¥æ¥Ã¥±Ð§¤ÎºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë

¤Þ¤°¤í¤Î»É¿È¡¡8¡Á10ÀÚ¤ì¡Ê150¡Á160g¤¯¤é¤¤¡Ë
¥­¥à¥Á¡¡70¡Á80g
Íñ²«¡¡2¸Ä
¾Æ¤­Æù¤Î¤¿¤ì¡¡Âç¤µ¤¸1¡ÁÅ¬ÎÌ
¤´¤ÞÌý¡¡¾®¤µ¤¸1
¤´¤Ï¤ó¡¡ÂçÀ¹¤ê2Á·Ê¬
¹ï¤ßÀÄ¤Í¤®¡¡Å¬ÎÌ¡Ê¤¢¤ì¤Ð¡Ë

¤Þ¤°¤í¤È¥­¥à¥Á¤Î¥æ¥Ã¥±Ð§¤Îºî¤êÊý

­¡¡¡¤Þ¤°¤í¤Î»É¿È¤Ï¡¢½Ä¤Ë6¡Á7mm¤ÎºÙÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£¡Ê¤Þ¤°¤í¤Î»É¿È¤ÏºÙÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥­¥à¥Á¤ÈÍí¤ß¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ºÙ¤«¤¯ÀÚ¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¿¤¿¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤È¤Ï¡¢¤Ò¤ÈÌ£°ã¤Ã¤Æ¡¢¥æ¥Ã¥±´¶¤âÁý¤·¤Þ¤¹¤è¡£¡Ë

­¢¡¡¥­¥à¥Á¤Ï¡¢¹Ó¤¯¹ï¤à¡£

­£¡¡­¡¤È­¢¤ò¥Ü¥¦¥ë¤ËÆþ¤ì¤ë¡£

­¤¡¡¾Æ¤­Æù¤Î¤¿¤ì¤òÆþ¤ì¤ë¡£

­¥¡¡¤´¤ÞÌý¤âÆþ¤ì¤Æ¡¢ÏÂ¤¨¤ë¡£

­¦¡¡´ï¤Ë¤´¤Ï¤ó¤òÀ¹¤ê¡¢­¤¤ò¾è¤»¤ë¡£

­§Ãæ±û¤ò¤¯¤Ü¤Þ¤»¤ÆÍñ²«¤ò¾è¤»¡¢¤ª¹¥¤ß¤Ç¹ï¤ßÀÄ¤Í¤®¤ò»¶¤é¤·¤¿¤é¡¢½ÐÍè¾å¤¬¤ê¡£

¤´¤Ï¤ó¤¬¤¢¤ì¤Ð¼ÂºÝ¤ÎÄ´Íý»þ´Ö¤Ï¡¢3Ê¬¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡ª²Ð¤â¥ì¥ó¥¸¤â»È¤ï¤Ê¤¤¤Çºî¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢»þ´Ö¤ËÍ¾Íµ¤¬¤Ç¤­¤¿Ê¬¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¿©»ö¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¤è¡ª

º£²ó¤Ï¡¢¤´ÈÓ¤Î¾å¤Ë¾è¤»¤Æ¤É¤ó¤Ö¤ê¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Îä¤ä¤ä¤Ã¤³¤Ë¾è¤»¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¤ª¼ò¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤â¤Ä¤Þ¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£

¾Æ¤­Æù¤Î¤¿¤ì¤È¥­¥à¥Á¤Ç¡¢Ì£ÉÕ¤±¤ËÌÂ¤ï¤Ê¤¤¤Î¤â´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡£

Íñ²«¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤êÍí¤ó¤Ç¥ê¥Ô¡¼¥È¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¥ì¥·¥Ô¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¡¢ºî¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª