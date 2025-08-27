Í¾¤Ã¤Æ¤ë¤¢¤ÎÄ´Ì£ÎÁ¤òº®¤¼¤ë¤À¤±3Ê¬¤Ç´°À®¡ª¡Ö¿©¤Ù¤ëÁ°¤«¤éÈþÌ£¤·¤¤¡×¤Þ¤°¤í¤È¥¥à¥Á¤Î¥æ¥Ã¥±Ð§
¤Þ¤°¤í¤È¥¥à¥Á¤Î¥æ¥Ã¥±Ð§¤ò»î¤¹¤Î¤Ë¤«¤«¤ë»þ´ÖÌó10Ê¬
¤Þ¤°¤í¤È¥¥à¥Á¤Î¥æ¥Ã¥±Ð§¤Î¥ì¥·¥Ô
¤Þ¤°¤í¤È¥¥à¥Á¤Î¥æ¥Ã¥±Ð§¤ÎºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë
¤Þ¤°¤í¤Î»É¿È¡¡8¡Á10ÀÚ¤ì¡Ê150¡Á160g¤¯¤é¤¤¡Ë
¥¥à¥Á¡¡70¡Á80g
Íñ²«¡¡2¸Ä
¾Æ¤Æù¤Î¤¿¤ì¡¡Âç¤µ¤¸1¡ÁÅ¬ÎÌ
¤´¤ÞÌý¡¡¾®¤µ¤¸1
¤´¤Ï¤ó¡¡ÂçÀ¹¤ê2Á·Ê¬
¹ï¤ßÀÄ¤Í¤®¡¡Å¬ÎÌ¡Ê¤¢¤ì¤Ð¡Ë
¤Þ¤°¤í¤È¥¥à¥Á¤Î¥æ¥Ã¥±Ð§¤Îºî¤êÊý
¡¡¡¤Þ¤°¤í¤Î»É¿È¤Ï¡¢½Ä¤Ë6¡Á7mm¤ÎºÙÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£¡Ê¤Þ¤°¤í¤Î»É¿È¤ÏºÙÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¥à¥Á¤ÈÍí¤ß¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ºÙ¤«¤¯ÀÚ¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¿¤¿¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤È¤Ï¡¢¤Ò¤ÈÌ£°ã¤Ã¤Æ¡¢¥æ¥Ã¥±´¶¤âÁý¤·¤Þ¤¹¤è¡£¡Ë
¢¡¡¥¥à¥Á¤Ï¡¢¹Ó¤¯¹ï¤à¡£
£¡¡¡¤È¢¤ò¥Ü¥¦¥ë¤ËÆþ¤ì¤ë¡£
¤¡¡¾Æ¤Æù¤Î¤¿¤ì¤òÆþ¤ì¤ë¡£
¥¡¡¤´¤ÞÌý¤âÆþ¤ì¤Æ¡¢ÏÂ¤¨¤ë¡£
¦¡¡´ï¤Ë¤´¤Ï¤ó¤òÀ¹¤ê¡¢¤¤ò¾è¤»¤ë¡£
§Ãæ±û¤ò¤¯¤Ü¤Þ¤»¤ÆÍñ²«¤ò¾è¤»¡¢¤ª¹¥¤ß¤Ç¹ï¤ßÀÄ¤Í¤®¤ò»¶¤é¤·¤¿¤é¡¢½ÐÍè¾å¤¬¤ê¡£
¤´¤Ï¤ó¤¬¤¢¤ì¤Ð¼ÂºÝ¤ÎÄ´Íý»þ´Ö¤Ï¡¢3Ê¬¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡ª²Ð¤â¥ì¥ó¥¸¤â»È¤ï¤Ê¤¤¤Çºî¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢»þ´Ö¤ËÍ¾Íµ¤¬¤Ç¤¤¿Ê¬¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¿©»ö¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡ª
º£²ó¤Ï¡¢¤´ÈÓ¤Î¾å¤Ë¾è¤»¤Æ¤É¤ó¤Ö¤ê¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Îä¤ä¤ä¤Ã¤³¤Ë¾è¤»¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¤ª¼ò¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤â¤Ä¤Þ¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¾Æ¤Æù¤Î¤¿¤ì¤È¥¥à¥Á¤Ç¡¢Ì£ÉÕ¤±¤ËÌÂ¤ï¤Ê¤¤¤Î¤â´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
Íñ²«¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤êÍí¤ó¤Ç¥ê¥Ô¡¼¥È¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¥ì¥·¥Ô¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¡¢ºî¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª