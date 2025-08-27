Image: Apple

今度こそお願いしますよ、Appleさん…。

いよいよ日本時間9月10日午前2時に開催されるAppleイベントで、発表がほぼ確実視されているiPhone 17シリーズ。

iPhone 17シリーズに期待。Appleの最新イベントは9月10日午前2時から！

2週間後には、新型iPhoneの全貌が明らかになっているというわけですね。

iPhone 17シリーズは全部で4種類のラインナップになる説が濃厚ですが、ハイエンドモデルのiPhone 17 Pro/Pro Maxには、ついにアノ機能が搭載されるとのウワサが再び流れてきました。

Apple WatchをiPhoneに置くだけで充電できる…のか？

AppleがiPhone 17 Proで、7.5Wのリバースワイヤレス充電のテストを行なったと報じられたのは約半年前のこと。

念願叶うかも…。iPhone 17 Proは“ワイヤレスおすそわけ充電”に対応か

実際iPhoneのリバースワイヤレス充電のウワサは数年前から出ていますが、中国のWeiboリーカーことFixed Focus Digitalは、Appleはハイエンドモデル（iPhone 17 Pro）でリバースワイヤレス充電機能のテストを行なったと伝えました。

ただ、気になる発言も同時にしていて、iPhone 17 Proの発売と同時にリバースワイヤレス充電機能が使えるようになるかはわからないとも伝えています。そのためiOS 26.1などのソフトウェアアップデートで、後から有効化される可能性もあり得るのかもしれません。

これ、個人的にはApple Watchの充電に対応したら神だなと思いました。

バッテリー持続時間が18時間と短いため、たとえば出先で充電ケーブルを忘れたときや、Apple Watchに入れた交通系ICで電車に乗っているときに万が一バッテリーが切れたときに安心だなと。

ただ、Apple Watchの充電器はくぼんだデザインとなっているため、平面になることが予想されるiPhone 17 Proの背面に置くだけで本当に充電できるようになるのかは正直謎です。

どうか、どうか、iPhone 17 Proが、リバースワイヤレス充電機能に対応するウワサが実現しますように。

