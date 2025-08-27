保存が増えるのにはワケがある！ 東京エリアの食べログ保存数の増加ランキングを発表！（2025年7月）

保存数が増加した上位10軒をランキング形式でご紹介！ 人気店から隠れた名店まで、さまざまな店がランクインしています。

今、東京エリアで注目されている店は？

月間利用者数9千万人以上、掲載店舗数は全国84万店舗以上と、国内最大級のレストラン検索・予約サイト「食べログ」。ユーザーは日々グルメ情報を検索し、気になる店はいつでも見返すことができるよう「保存」をしている。

その保存数が急増した店はユーザーの心をつかんだ要素を兼ね備えていること間違いなし。保存数が増加した上位10軒をランキング形式でご紹介！





【10位】森のブッチャーズ（神保町）

森のブッチャーズ 写真：お店から

※集計期間：2025年6月25日〜2025年7月24日

厳選した赤身肉を中心にフランスの家庭料理を取り込んだ、炭火焼きのお肉専門店「森のブッチャーズ」。ボリュームのあるお肉やワインがSNSでも人気です。

【9位】dancyu食堂（東京駅）

dancyu食堂 出典：ぴーたんたんさん

＜店舗情報＞◆森のブッチャーズ住所 : 東京都千代田区一ツ橋2-6-5TEL : 050-5890-5811

2025年6月29日放送のTBS「坂上&指原のつぶれない店」の「東京駅の駅ナカを始発前から終電まで調査！」の中で紹介されていた「dancyu食堂」。食の雑誌「dancyu」がプロデュースする食堂です。

【8位】坐もつ焼き いしん 新宿大ガード店（新宿西口）

坐もつ焼き いしん 新宿大ガード店 写真：お店から

＜店舗情報＞◆dancyu食堂住所 : 東京都千代田区丸の内1-9-1 東京駅 グランスタ八重北 1F 八重北食堂TEL : 03-6810-0525

テレビやSNSでも度々取り上げられている、もつ料理居酒屋「坐もつ焼き いしん 新宿大ガード店」。看板メニューの「もつ鍋」は、新鮮な牛もつとたっぷりの野菜を使い、オリジナルのスープで仕上げています。

【7位】リトル リマ（表参道）

リトル リマ 出典：うなたろうLさん

＜店舗情報＞◆坐もつ焼き いしん 新宿大ガード店住所 : 東京都新宿区西新宿1-3-13 Ｉ&Ｋビル地下1階TEL : 050-5594-1176

7月12日放送のTBS「人生最高レストラン」で、ゲストの新田真剣佑さんが紹介した鉄板焼きの老舗「リトル リマ」の「神戸牛ハンバーグ」。このハンバーグには、神戸牛の粗挽き肉が使われています。さらに、神戸牛のスジ肉と香味野菜を煮込んだデミグラスソースがハンバーグの旨みを一層引き立てています。

【6位】酒庵 きん助（飯田橋）

酒庵 きん助 写真：お店から

＜店舗情報＞◆リトル リマ住所 : 東京都港区南青山5-12-2 倉沢ビル Ｂ１ＦTEL : 03-3400-9760

7月12日深夜放送のテレビ東京「二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜」で訪れた居酒屋「酒庵 きん助」。何を食べてもおいしいと評判のお店ですが、国際中医薬膳師の資格を有する店主が考案した「薬膳カレー」も人気の一品です。



5位以内に入った注目店は？

【5位】すし専門ストア かど平 新橋店（新橋）

すし専門ストア かど平 新橋店 出典：中目のやっこさんさん

＜店舗情報＞◆酒庵 きん助住所 : 東京都新宿区津久戸町3-20 イサミビル 2FTEL : 03-5228-1731

2025年2月にオープンした「すし専門ストア かど平 新橋店」。立ち食いで、券売機によるチケット制というスタイル。「やま幸」のマグロを使い、気軽に立ち寄れてコスパもいいと、SNSなどで注目されている寿司店です。

【4位】鮨 はし本（桜新町）

鮨 はし本 写真：お店から

＜店舗情報＞◆すし専門ストア かど平 新橋店住所 : 東京都港区新橋3-6-11 平木ビル 1FTEL : 03-6257-2130

「おまかせにぎり」10貫 6,900円をはじめ、大ぶりな握りで高コスパとSNSでバズッている「鮨 はし本」。大将もサービス精神旺盛で、それも人気の秘訣のようです。

【3位】中国手打拉麺 馬賊 日暮里店（日暮里）

中国手打拉麺 馬賊 日暮里店 出典：egihshigeさん

＜店舗情報＞◆鮨 はし本住所 : 東京都世田谷区新町2-6-18TEL : 050-5594-5229

7月25日放送のフジテレビ「かまいまち」の「山手線“大入り”グランプリ」で紹介されていた「中国手打拉麺 馬賊 日暮里店」。1977年創業の老舗ラーメン店で、人気メニューは、来店客の8割以上が注文するという「担々麺」。夏の時期は「冷やし中華」も人気です。

【2位】中華そば ふじい 新中野店（新中野）

中華そば ふじい 新中野店 出典：チーム１９１さん

＜店舗情報＞◆中国手打拉麺 馬賊 日暮里店住所 : 東京都荒川区西日暮里2-18-2 伊藤ビル 1FTEL : 03-3805-2430

7月19日放送のTBS「王様のブランチ」で紹介されていた「中華そば ふじい 新中野店」。大阪の人気ラーメン店で、2025年1月に東京初出店を果たしました。芸能人にもファンの多い人気のラーメン店です。

保存数1位の居酒屋はこちら！

【1位】酒肴あおもん（大崎広小路）

アジフライ 写真：お店から

＜店舗情報＞◆中華そば ふじい 新中野店住所 : 東京都中野区中央3-34-1 プラム鍋横 1FTEL : 03-6755-3042

7月13日放送の日本テレビ「一茂×かまいたち ゲンバ」で紹介されていた「酒肴あおもん」。同店の名物はアジをはじめとする新鮮な青魚で、特にアジフライをレアで味わえる半生のアジフライが人気です。

食べたことのない食感の半生のアジフライに、長嶋一茂さんとかまいたちの2人も感動していました。

酒肴あおもん 写真：お店から

＜店舗情報＞◆酒肴あおもん住所 : 東京都品川区西五反田2-31-4 KKビル B1FTEL : 03-6417-0636

「食べてみたい！」と思うメニューや「行ってみたい！」と思うお店は見つかりましたか？ ぜひ、外食へ行く際の参考にしてみてくださいね！

食べログマガジンで紹介したお店を動画で配信中！

https://www.instagram.com/tabelog/

※価格は税込です。

※営業時間やメニュー等の内容に変更が生じる可能性があるため、最新の情報はお店のSNSやホームページ等で事前にご確認をお願いします。

文：食べログマガジン編集部

The post 保存が増えるのにはワケがある！ 東京エリアの食べログ保存数の増加ランキングを発表！（2025年7月） first appeared on 食べログマガジン.