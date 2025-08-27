¹â¶¶Ì¾¿Í¡íÌ¾¿Í40¼þÇ¯¡í¤òµÇ°¤·¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¤¬11·î5Æü¤ËÈ¯Çä·èÄê¡Ö¥Ïー¥È¤Ë16Ï¢¼Í¡×¤Û¤«¿·¶Ê´Þ¤à15¶Ê¤ò¼ýÏ¿
¡¡¥·¥Æ¥£¥³¥Í¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¹â¶¶Ì¾¿Í"Ì¾¿Í 40¼þÇ¯"¤òµÇ°¤·¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖÌ¾¿Í½±Ì¾ 40 ¼þÇ¯µÇ°¥¢¥ë¥Ð¥à¡×¤ò11·î5Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤ÏÄÌ¾ïÈ×¤¬3,850±ß¡¢T¥·¥ã¥ÄÉÕ¸ÂÄêÈ×¤¬7,150±ß¡£
¡¡ËÜ¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï¡¢1985Ç¯¤Ë¡ÈÌ¾¿Í¡É¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ°ÊÍè¡¢¥²ー¥à¥×¥ì¥¼¥ó¥¿ー¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¥¿¥ì¥ó¥È¤ä²Î¼ê¤È¤·¤Æ¤âÉý¹¤¯³èÌö¤·¤Æ¤¤¿¹â¶¶Ì¾¿Í¤Î³èÆ°40¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤ëºîÉÊ¡£¡ÖRUNNER¡×¡¢¡Ö¥Ïー¥È¤Ë 16 Ï¢¼Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¿Íµ¤³Ú¶Ê¤Ë²Ã¤¨¡¢MCU¡ÊKICK THE CAN CREW¡Ë¡¢Hiro¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¿·¶Ê¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸ÂÄêÈ×¤Î¾¦ÉÊ¹ØÆþ¥Úー¥¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Amazon¤Û¤«³ÆÅ¹¤Ë¤Æ½ç¼¡¥ªー¥×¥óÍ½Äê¤È¤Î¤³¤È¡£ÄÌ¾ïÈ×¤Ï¥·¥Æ¥£¥³¥Í¥¯¥·¥ç¥ó¸ø¼°¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¥¯¥é¥ê¥¹¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤«¤é¤â¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¡£
¢¢¡Ö¥¯¥é¥ê¥¹¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤Î¥Úー¥¸
Licensed by FOR LIFE MUSIC ENTERTAINMENT, INC.
(C)986 by SHOGAKUKAN MUSIC & DIGITAL ENTERTAINMENT CO.,LTD.
(C)CITY CONNECTION CO., LTD.
(C)2000 by JAPAN CENTRAL MUSIC, LTD., FM OSAKA MUSIC ENTERTAINMENT INC. & FUJIPACIFIC MUSIC INC.
(C)SEGA
(C)KUNIMOTO
(C)JAPAN CENTRAL MUSIC,LTD.
(C)elements ltd.
(C)Hiro music