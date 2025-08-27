Å¸¼¨¤â¥ì¡¼¥¹¤â·ã¥¢¥Ä¤Î¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤ÇÆÃ¹¶¼èºà¡ª¡¡Îë¼¯8ÂÑ2025¤Ç¸«¤¨¤¿¥Û¥ó¥À¡¦¥ä¥Þ¥Ï¡¦¥¹¥º¥¡í¥Ð¥¤¥¯¤ÎÄìÎÏ¡í
¥Û¥ó¥À¤Ïº£µ¨¤â¥ï¡¼¥¯¥¹ÂÎÀ©¤ÇÎë¼¯8ÂÑ¤Ë»²Àï¡£³«ËëÄ¾Á°¡¢Áª¼ê¤ÎÉé½ý¤Ë¤è¤ê2¿ÍÂÖÀª¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ë»öÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡½¡½
8·î1¡Á3Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Âè46²óÎë¼¯8»þ´ÖÂÑµ×¥í¡¼¥É¥ì¡¼¥¹¤Ë¤Ï3Æü´Ö¤Ç6Ëü1500¿Í¤¬Íè¾ì¤·¡¢ÌÔ½ë¤ÎÃæ¤ÇÇ®¶¸¤·¤¿¡£¼Â¤Ïº£²ó¤ÎÎë¼¯¤Ï¡¢Å¸¼¨¤Ê¤É¤âÄ¶Àä¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£¸½ÃÏ¤òÅ°Äì¼èºà¤·¤¿¥â¡¼¥¿¡¼¥µ¥¤¥¯¥ë¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦ÀÄÌÚ¥¿¥«¥ª»á¤¬¡¢¿·»þÂå¤Îº×Åµ¤òÇ®¤¯¸ì¤ë¡ª
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Û¥ó¥À¤¬¼ÂÊªÂç¤ÇºÆ¸½¤·¤¿¥Ý¥±¥â¥ó¤Î¥³¥é¥¤¥É¥ó¤Û¤«
¢£ÌÔ½ë¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢Ï©ÌÌ²¹ÅÙ¤Ï65¡î¡ª
ÀÄÌÚ¡¡¿¿²Æ¤Î¥Ð¥¤¥¯¤Îº×Åµ¡ÖÎë¼¯8ÂÑ¡×¡Ê2025 FIMÀ¤³¦ÂÑµ×Áª¼ê¸¢à¥³¥«Ž¥¥³¡¼¥éáÎë¼¯8»þ´ÖÂÑµ×¥í¡¼¥É¥ì¡¼¥¹¡Ë¤ÎÂè46²óÂç²ñ¤¬¡¢»°½Å¸©Îë¼¯»Ô¤ÎÎë¼¯¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª
¡½¡½¸½ÃÏ¼èºà¤µ¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¡©
ÀÄÌÚ¡¡º£Ç¯¤ÏÎãÇ¯°Ê¾å¤ÎÌÔ½ë¡£µ¤²¹36¡î¡¢Ï©ÌÌ²¹ÅÙ¤Ï¤Ê¤ó¤È65¡î¤È¤¤¤¦²á¹ó¤Ê¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÎÃæ¡¢¸áÁ°11»þ30Ê¬¤«¤é¸á¸å7»þ30Ê¬¤Þ¤Ç¤Î8»þ´ÖÂÑµ×¥ì¡¼¥¹¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¤âÂ¿¤¯¼þ²ó¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤¬Í¥¾¡¤È¤Ê¤ë¤³¤Î¥ì¡¼¥¹¡¢¥Û¥ó¥ÀHRC¤¬217¼þ¤òÁöÇË¤·¡¢¸«»ö4Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¡£ÄÌ»»31²óÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¥Û¥ó¥À¡¢°µ´¬¤Ç¤¹¤Í¡£
ÀÄÌÚ¡¡¤·¤«¤âº£²ó¤Ï¡¢¹â¶¶ ¹ªÁª¼ê¤È¥è¥Ï¥ó¡¦¥¶¥ë¥³Áª¼ê¤Î2¿ÍÂÖÀª¤Ç´°Áö¡£ÄÌ¾ï¤Ï3¿Í¤ÇÁö¤ë¤È¤³¤í¤ò¡¢¤Õ¤¿¤ê¤À¤±¤ÇÁö¤êÀÚ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡¢ÎÞ¤òÎ®¤¹¤Û¤É¤Î´¶Æ°¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Âè46²óÎë¼¯8ÂÑ¤Ç¥Û¥ó¥ÀHRC¤¬Í¥¾¡¡£¹â¶¶ ¹ª¤ÏÄÌ»»7¾¡ÌÜ¤òµó¤²¡¢Îë¼¯ºÇÂ¿¾¡µÏ¿¤ò¹¹¿·!!
¡½¡½¤Ê¤¼3¿ÍÌÜ¤¬ÉÔºß¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÀÄÌÚ¡¡ËÜÍè3¿ÍÌÜ¤È¤·¤ÆÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¤¥±¥ë¡¦¥ì¥¯¥ª¡¼¥ÊÁª¼ê¤¬¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥¤¥¯À¤³¦Áª¼ê¸¢¡ÊÂè8Àï¡¦¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¡Ë¤ÇÂ¿½Å¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¡¢º¸¼ê¼ó¤ò¹üÀÞ¡£ÂåÌò¤È¤·¤Æ¥Á¥ã¥Ó¡¦¥Ó¥¨¥ë¥²Áª¼ê¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼êÂ³¤¾å¤ÎÌäÂê¤Ç»²Àï¤Ç¤¤º¡¢µÞî±2¿ÍÂÖÀª¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤½¤ì¤Ç¤â¥Û¥ó¥ÀHRC¤¬¾¡¤Æ¤¿ÍýÍ³¤Ï¤É¤³¤Ë¡©
ÀÄÌÚ¡¡Ç®Ãæ¾É¤äÃ¦¿å¾É¾õ¤Î¥ê¥¹¥¯¤ÈÆ®¤¤¤Ê¤¬¤é¤ÎÄ¹Ãú¾ì¡£1»þ´Ö¤´¤È¤Î¥Ô¥Ã¥È¥¤¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥é¥¤¥À¡¼¸òÂå¡¦µëÌý¡¦¥¿¥¤¥ä¸ò´¹¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Û¥ó¥ÀHRC¤Ï¤³¤Î¥Ô¥Ã¥Èºî¶È¤¬Á´¥Á¡¼¥àÃæºÇÂ®¡£¾¾¸¶µ±ÌÀ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤Î¿À¿ñ¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¥Þ¥·¥ó¤ÎÀÇ½¤â¥¹¥´¤¤¡©
ÀÄÌÚ¡¡¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¡£CBR1000RR¡ÝR¤ò¶î¤ë¥¶¥ë¥³Áª¼ê¤Ï¡¢·è¾¡Á°Æü¤Î¥È¥Ã¥×10¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤Ç2Ê¬04ÉÃ290¤òµÏ¿¤·¡¢¥Ý¡¼¥ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò³ÍÆÀ¡£¥¹¥¿¡¼¥È¥é¥¤¥À¡¼¤Î¹â¶¶Áª¼ê¤Ï¥ì¡¼¥¹ÃæÈ×¤Ç2°Ì¤Ë1¼þº¹¤ò¤Ä¤±¤ë²÷Áö¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥¶¥ë¥³Áª¼ê¤Ï¥ì¡¼¥¹¸å¡¢¡Ö¤â¤¦2¿ÍÂÖÀª¤Ç¤ÏÁö¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ë¤Û¤É¤ÎÈèÏ«¤Ö¤ê¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½2°Ì¤Ï¡©
ÀÄÌÚ¡¡¥ä¥Þ¥Ï¤¬Æ±¤¸217¼þ¤òÁöÇË¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢34ÉÃ243º¹¤Ç2°Ì¤Ë¡£Ãæ¿Ü²ì¹î¹ÔÁª¼ê¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥ß¥é¡¼Áª¼ê¡¢¥¢¥ó¥É¥ì¥¢¡¦¥í¥«¥Æ¥Ã¥êÁª¼ê¤ÎÈ×ÀÐ¤ÎÉÛ¿Ø¤ÇÎ×¤ß¡¢¥í¥«¥Æ¥Ã¥êÁª¼ê¤¬190¼þÌÜ¤ËµÏ¿¤·¤¿2Ê¬06ÉÃ604¤Ï¡¢¥ì¡¼¥¹Ãæ¤Î¥Ù¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½¥ì¡¼¥¹°Ê³°¤âÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¤È¤«¡©
ÀÄÌÚ¡¡º£Ç¯¤ÎÍè¾ì¼Ô¿ô¤Ï3Æü´Ö¤Ç¹ç·×6Ëü1500¿Í¤Ç¤·¤¿¡£Á°Ç¯ÈæÌó5500¿ÍÁý¤Ç¡¢¿Íµ¤¤Ï²óÉü·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¡¢²ñ¾ì¤Ï³èµ¤¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Îë¼¯»ÔÌ±±þ±çÀÊ¤Î¿·Àß¤Ë²Ã¤¨¡¢16¡Á23ºÐ¤Î¼ã¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿ÆÃÊÌ¾·ÂÔ¥Á¥±¥Ã¥È¡ÖZERO±ß¥Ñ¥¹¡×¤âÏÃÂê¤Ë¡£
¥ì¡¼¥¹´ÑÀï¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤ä¥×¡¼¥ë¡¢²»³Ú¥Õ¥§¥¹¤Þ¤ÇÌµÎÁ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¤³¤Î»Üºö¤¬¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤ÎÍè¾ì¤ò¸å²¡¤·¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Û¥ó¥À¤¬¥Ý¥±¥â¥ó¤Î¥³¥é¥¤¥É¥ó¤ò¼ÂÊªÂç¤ÇºÆ¸½¡£Îë¼¯¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤Ç¼«Î§Áö¹Ô¤òÀ¤³¦½é¸ø³«¤·¤ÆÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿
¡½¡½Å¸¼¨¤âÏÃÂê¤À¤Ã¤¿¤È¤«¡©
ÀÄÌÚ¡¡·è¾¡Á°¤Ë¤Ï¡Ö¥Û¥ó¥À¥³¥é¥¤¥É¥ó¡×¤¬¥³¡¼¥¹¾å¤ËÅÐ¾ì¡£¥²¡¼¥à¡Ø¥Ý¥±¥â¥ó¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¾èÍÑ¥Ý¥±¥â¥ó¤ò¡¢¤Û¤Ü¸¶À£Âç¤ÇºÆ¸½¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¥Û¥ó¥À¤Î³ÆÉô½ð¤«¤é½¸¤Þ¤Ã¤¿Ìó40¿Í¤¬À½ºî¡£¼«Î©¥Ð¥¤¥¯¤ä¥¢¥·¥â¤Îµ»½Ñ¤âÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Û¥ó¥À¥Ö¡¼¥¹¤Ç¤ÏCBR1000RR-R¤Î¥Ï¥ó¥°¥ª¥óÂÎ¸³¤â
¡ÖCB1000F¥³¥ó¥»¥×¥È¡×¤Ê¤É¤ò½é¸ø³«¡£¤Þ¤¿¤¬¤ê¡õ¥¨¥ó¥¸¥ó»ÏÆ°¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï´¿´î
¡½¡½Å¸¼¨¥Ö¡¼¥¹¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¡©
ÀÄÌÚ¡¡¤Þ¤ë¤Ç¥â¡¼¥¿¡¼¥µ¥¤¥¯¥ë¥·¥ç¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê¤Ë¤®¤ï¤¤¤Ç¤·¤¿¡£¥Û¥ó¥À¤Ï¡ÖCB1000F¥³¥ó¥»¥×¥È¡×¤È¡ÖCB1000F SE¥³¥ó¥»¥×¥È¡×¤ò½é¸ø³«¡£¥¨¥ó¥¸¥ó»ÏÆ°ÂÎ¸³¤Þ¤Ç¤Ç¤¤ëÂçÈ×¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ç¡¢Ä¹¼Ø¤ÎÎó¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£Ç¯¡¢ÁÏÎ©70¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¥ä¥Þ¥Ï¡£ÀÖ¡ßÇò¤¬¤Þ¤Ö¤·¤¤ÅÁÀâ¤Î¥Þ¥·¥ó¤ò¤´³«Ä¢
¡½¡½¥ä¥Þ¥Ï¤Ï¡©
ÀÄÌÚ¡¡ÎòÂå¤ÎÎë¼¯8ÂÑ¥Þ¥·¥ó¤¬¥º¥é¥ê¤ÈÊÂ¤Ö°µ´¬¤ÎÅ¸¼¨¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ï»×¤ï¤º´¶ÎÞ¡£¤½¤·¤ÆÃíÌÜ¤ÎºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¡¢YZF¡ÝR9¤Ï¡¢È¯ÇäÁ°¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¤Þ¤¿¤¬¤êOK¤È¤¤¤¦µ¤Á°¤ÎÎÉ¤µ¡ª¡¡¥ä¥Þ¥Ï¤ÎËÜµ¤¤¬ÅÁ¤ï¤ë¥Ö¡¼¥¹¤Ë¡¢Íè¾ì¼Ô¤ÎÇ®»ëÀþ¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¥¹¥º¥¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¡©
ÀÄÌÚ¡¡GSX¡Ý8T¡¢GSX¡Ý8TT¡¢¤½¤·¤ÆGSX¡ÝR¥·¥ê¡¼¥º40¼þÇ¯µÇ°¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤ëGSX¡ÝR1000R¤ò½éÈäÏª¡£¤³¤Á¤é¤â¤Þ¤¿¤¬¤êOK¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î»ëÀþ¤ò¤¯¤®¤Å¤±¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ëº£²ó¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ï¡¢¼Ò°÷¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿¥Á¡¼¥à¥¹¥º¥CN¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç»²Àï¡£ºòÇ¯¤Ï40¡ó¥Ð¥¤¥ªÇ³ÎÁ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï¤Ä¤¤¤Ë100¡ó¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ëÇ³ÎÁ¤òÆ³Æþ¡£102¼þÌÜ¤ËÅ¾ÅÝ¤¹¤ë¤â¡¢Ìó1»þ´Ö¤Ç¥Þ¥·¥ó¤ò½¤Éü¤·¡¢¸«»ö33°Ì¤Ç´°Áö¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÎëÌÚ½Ó¹¨¼ÒÄ¹¤Ï¡¢¡Ö¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¥Á¡¼¥à¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿¡×¤È¼Ò°÷¤¿¤Á¤ò¤¿¤¿¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥º¥¤¬ÅÅÆ°¥Ð¥¤¥¯¤ò¥µ¥×¥é¥¤¥º¸ø³«¡£¥Ù¡¼¥¹¤ÏÀÞ¤ê¾ö¤ß¼°¤Î¥â¥Ú¥Ã¥È¡Öe¡ÝPO¡×
¡½¡½¥¹¥º¥¤Ë¤Ï±£¤·¶Ì¤â¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡©
ÀÄÌÚ¡¡¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤¬¡ÖCN¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸ ¥ß¥Ë¡×¤Ç¤¹¡£ÅÅÆ°ÀÞ¤ê¾ö¤ß¥â¥Ú¥Ã¥È¡Öe¡ÝPO¡×¤Ï¡¢GSX¡ÝRÉ÷¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤òÄ¾·â¡ª¡¡³«È¯ÀÕÇ¤¼Ô¤Î¿ÀÃ«ÍÎ»°»á¤Ï¡¢¡Ö1000Âæ¼õÃí¤¬¤¢¤ì¤ÐÈ¯Çä¤ò¹Í¤¨¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¸å¤ËÁí³ç¤ò¡ª
ÀÄÌÚ¡¡¼ÞÇ®¤ÎÃæ¡¢¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤Ç¤âÅ¸¼¨¤Ç¤âÇ®¤¤¥Ð¥È¥ë¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿Îë¼¯8ÂÑ¡£¥Ð¥¤¥¯¥Ö¡¼¥àºÆÍè¤ÎÍ½´¶¤¬Éº¤¦À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Ç¤·¤¿¡£¶á¤¤¾Íè¡¢Íè¾ì¼Ô10Ëü¿Í¤âÌ´¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª
写真・ホンダモーターサイクルジャパン　撮影・青木タカオ　取材協力