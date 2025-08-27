100均のキャップをつけておけば安心♡失くしたら立ち直れない…アレを守る頼れるアイテム

缶バッジやマスコットなど、安全ピンを使用したグッズをカバンやポーチにつけて、推し活を楽しんでいる方も多いのでは？しかし、何らかの弾みで安全ピンが外れて、大切なグッズを失くしたり、針でケガをするのは怖いですよね。そんな不安を解消してくれるアイテムが、セリアの手芸用品売り場にありました！必見ですよ♪

商品情報

商品名：安全ピンキャップ

価格：￥110（税込）

サイズ：Mサイズ

内容量：5個入

販売ショップ：セリア

缶バッジなどの落下防止に役立つ！セリアのアイデア商品をチェック

缶バッジや名札、マスコットなど、安全ピンを使用したアイテムってありますよね。筆者も好きなキャラクターの缶バッジをカバンに付けて推し活をエンジョイしていますが、もし出先で失くしてしまったらひとたまりもありません…

そんな時に役立つ商品を、セリアの手芸用品売り場で見つけました！その名も『安全ピンキャップ』。5個入りでお値段は￥110（税込）でした。

人差し指サイズのキャップで、今回はＭサイズを購入。安全ピンの頭部の幅が約7mm〜10mmのものに対応しているそうです。こちらはあくまで目安で、安全ピンのサイズはメーカーにより誤差があります。

パッケージ裏を見る限り、Sサイズの方が幅広い大きさの安全ピンに対応している印象…しかし、筆者が訪れた店舗では見かけなかったので、人気があるのかもしれません。

針が飛び出さない！セリアの『安全ピンキャップ』

カットして微調整してからセットするとこんな感じに。一応、筆者が用意した缶バッジには問題なく使用できました。しかし、素材が比較的柔らかくて伸びるため、MサイズよりSサイズの方が、よりガッチリと固定できそうな気がしました。

とはいえ、キャップをつけることで、安全ピンを使ったアイテムの落下防止になるのは嬉しいポイント。また、針が飛び出してケガをする心配も減らせるので、買って損はない代物です♪

キーホルダーをつけるなら、セリアの『ボールチェーン保護チューブ』がおすすめです。いつの間にかチェーンが外れて落っこちていた…なんて悲劇を防げるので、大切なグッズでも安心して身に付けられますよ♡

今回はセリアの『安全ピンキャップ』と『ボールチェーン保護チューブ』をご紹介しました。

気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年8月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。