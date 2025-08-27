100均のキャップをつけておけば安心♡失くしたら立ち直れない…アレを守る頼れるアイテム
商品情報
商品名：安全ピンキャップ
価格：￥110（税込）
サイズ：Mサイズ
内容量：5個入
販売ショップ：セリア
缶バッジなどの落下防止に役立つ！セリアのアイデア商品をチェック
缶バッジや名札、マスコットなど、安全ピンを使用したアイテムってありますよね。筆者も好きなキャラクターの缶バッジをカバンに付けて推し活をエンジョイしていますが、もし出先で失くしてしまったらひとたまりもありません…
そんな時に役立つ商品を、セリアの手芸用品売り場で見つけました！その名も『安全ピンキャップ』。5個入りでお値段は￥110（税込）でした。
人差し指サイズのキャップで、今回はＭサイズを購入。安全ピンの頭部の幅が約7mm〜10mmのものに対応しているそうです。こちらはあくまで目安で、安全ピンのサイズはメーカーにより誤差があります。
パッケージ裏を見る限り、Sサイズの方が幅広い大きさの安全ピンに対応している印象…しかし、筆者が訪れた店舗では見かけなかったので、人気があるのかもしれません。
針が飛び出さない！セリアの『安全ピンキャップ』
カットして微調整してからセットするとこんな感じに。一応、筆者が用意した缶バッジには問題なく使用できました。しかし、素材が比較的柔らかくて伸びるため、MサイズよりSサイズの方が、よりガッチリと固定できそうな気がしました。
とはいえ、キャップをつけることで、安全ピンを使ったアイテムの落下防止になるのは嬉しいポイント。また、針が飛び出してケガをする心配も減らせるので、買って損はない代物です♪
キーホルダーをつけるなら、セリアの『ボールチェーン保護チューブ』がおすすめです。いつの間にかチェーンが外れて落っこちていた…なんて悲劇を防げるので、大切なグッズでも安心して身に付けられますよ♡
今回はセリアの『安全ピンキャップ』と『ボールチェーン保護チューブ』をご紹介しました。
気になった方はぜひチェックしてみてください！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年8月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。