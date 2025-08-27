【関東甲信】土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒

関東甲信地方では、２７日（水）昼過ぎから夜遅くにかけて、雷を伴った激しい雨や非常に激しい雨の降る所があるでしょう。雨雲が予想以上に発達した場合や、発達した雨雲がかかり続けた場合には、警報級の大雨となる可能性があります。

東日本は太平洋高気圧に覆われています。また、日本海北部に低気圧があって、前線が日本海にのびています。

２７日（水）午後は、前線が関東甲信地方を南下する見込みです。関東甲信地方では、日中の気温上昇や前線に向かって流れ込む暖かく湿った空気の影響で、２７日（水）昼前から夜遅くにかけて大気の状態が非常に不安定となるでしょう。

［雨の予想（多い所）］

▶２７日（水）に予想される１時間降水量

東京地方 ４０ミリ

▶２７日（水）正午～２８日（木）正午に予想される２４時間降水量

東京地方 ８０ミリ

【発雷確率】シミュレーション 関東地方全域に「雷注意報」

《発雷確率》つまり雷の発生確率は、大気の状態の目安です。確率が高ければ〈大気の状態が不安定〉で、それだけ〈急な激しい雨〉や〈雷〉〈突風〉〈ひょう〉などが発生する可能性が高くなります。

発雷確率が７５％以上のところもあり、大気の状態は非常に不安定です。発雷確率のシミュレーションは画像で確認できます。

２７日（水）雨シミュレーション（３０分ごと）

特に山間部では天気が変わりやすく、上流で多くの雨が降り下流の河川が急に増水してしまうことが考えられます。夏休み期間中で、山や川で過ごされている皆さんは、最新の雨雲の状況をチェックしておきましょう。

