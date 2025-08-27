「100均で200円って高くない？」って思ったら驚きの機能が…！手に持つと良さがわかるお箸

ダイソーをパトロールしていると、箸とスプーンがセットになったカトラリーグッズを発見しました。こういった商品ってダイソーだと100円で販売されているものも多くあるのですが、こちらはなんと200円と攻めた価格。なにか違いがあるのかな〜？と、試しに購入してみました。早速ご紹介していきます！

商品情報

商品名：木箸＆スプーンセット（ケース付き）

価格：￥220（税込）

サイズ（約）：19.3cm×1.8cm×4.5cm

販売ショップ：ダイソー

100円の商品もあるのに何故！気になって買った200円のカトラリーセットをチェック

ダイソーをパトロールしていると、行楽グッズ売り場で気になるアイテムを発見しました。ランチに持っていきたいカトラリーセットなのですが、どうやら他の商品とはひと味違う様子。ダイソーだと100円で販売されているものも多い中、こちらはなんと、200円とちょっと強気な価格設定だったんです。

今回GETしてきたのは、その名も『木箸＆スプーンセット（ケース付き）』。サイズは約19.3cm×1.8cm×4.5cmです。

ケースを開けてみると、箸やスプーンを固定できる押さえが付いていました。200円というだけあって、細かな作りが好印象です。

移動中、カトラリー類がぶつかってカチャカチャと音が鳴るのが気になっていた筆者。試しにケースを閉めて振ってみると、音が出にくかったので持ち運びやすいなと感じました。

高見えするのが嬉しい！ダイソーの『木箸＆スプーンセット（ケース付き）』

100均のお弁当グッズには珍しい、木のぬくもりを感じるようなデザインがGOOD。チープ感がなく、使い心地も良かったです。

スプーンは細身で、小さなお弁当箱の中身でも掬い取りやすいのが◎口当たりもなめらかで、ダイソー商品とは思えないクオリティでした。

今回ダイソーの『木箸＆スプーンセット（ケース付き）』をご紹介しました。

ダイソー商品にしては、200円ってちょっと高いのでは…？と感じていましたが、価格に納得できる作りで、むしろ、お値段以上に大満足なカトラリーセットでした。気になった方はぜひ、チェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年8月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。