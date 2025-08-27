キャシー中島、娘＆孫との3世代“女子旅ショット”に反響「可愛い」「みんな綺麗な笑顔」「美女三人旅ですね」 夫は勝野洋
俳優・勝野洋（76）の妻で、タレントやキルト作家として活躍しているキャシー中島（73）が、27日までに自身のインスタグラムを更新。次女で俳優の勝野雅奈恵（43)とその娘で、キャシーにとっては孫のハルコさんとの親子3世代“女子旅ショット”を披露した。
【写真】「みんな綺麗な笑顔」「美女三人旅ですね」娘＆孫との3世代“女子旅ショット”披露のキャシー中島
23日の投稿で「勝野家女子3世代で今治に行きます」と明かし、駅で雅奈恵と孫と仲良く笑顔での3ショットを数枚掲載。「今治のタオル美術館では私のハワイアンキルトとハワイアンキルト柄のタオルとの展示をしています♪もちろんパッチワークキルトも飾っています♪」「明日は11時からタオル美術館のシアターでトーク&フラをします。雅奈恵とハルコが踊ります」と話し、仕事を兼ねた“女子旅”であることを明かした。
翌24日のトーク&フラのショー終わりの投稿では「ショーはまず私のトークを少し聞いていただいて 雅奈恵とハルコが登場してフラがスタート ハルコも一生懸命踊りました。頑張ったねーーハルコ！最後はママと2人で手話のフラ。その後はサイン会と皆さんとお話しをして楽しいひと時でした♪」「たくさんのお客様ありがとうございました」と振り返り、複数枚の写真をアップ。最後には「とにかくあっという間の女子旅でした」と総括した。
コメント欄には「素敵です」「楽しそう」「3姉妹みたい」「今治駅3人でパチリ 可愛い」「美女三人旅ですね」「みんな綺麗な笑顔」などの声が寄せられている。
【写真】「みんな綺麗な笑顔」「美女三人旅ですね」娘＆孫との3世代“女子旅ショット”披露のキャシー中島
23日の投稿で「勝野家女子3世代で今治に行きます」と明かし、駅で雅奈恵と孫と仲良く笑顔での3ショットを数枚掲載。「今治のタオル美術館では私のハワイアンキルトとハワイアンキルト柄のタオルとの展示をしています♪もちろんパッチワークキルトも飾っています♪」「明日は11時からタオル美術館のシアターでトーク&フラをします。雅奈恵とハルコが踊ります」と話し、仕事を兼ねた“女子旅”であることを明かした。
コメント欄には「素敵です」「楽しそう」「3姉妹みたい」「今治駅3人でパチリ 可愛い」「美女三人旅ですね」「みんな綺麗な笑顔」などの声が寄せられている。