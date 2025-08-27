武蔵（櫻井翔）＆青鬼（菊池風磨）“因縁の2人”が初共闘「放送局占拠」第8話最新映像解禁
【モデルプレス＝2025/08/27】嵐の櫻井翔が主演を務める日本テレビ系ドラマ「放送局占拠」（毎週土曜よる9時〜）より、9月6日放送の第8話最新映像が解禁。櫻井演じる武蔵三郎と、timeleszの菊池風磨演じる青鬼・大和耕一が、初めて共闘する。
【写真】櫻井翔の紅白差し入れ「嵐愛が詰まってる」と話題
第7話のラストシーンで武蔵は「大和、俺と来るんだ。般若を生み出したのは、俺たちだ。伊吹を止めるぞ、俺とおまえで」と青鬼・大和に伝え、大和は「おもしろいですね、武蔵刑事」と答えた。大病院占拠から続いた因縁の2人が般若となった伊吹（加藤清史郎）を止めるために共闘するという“胸アツ”な展開となった。なお、第8話の最新映像はドラマ公式SNSで配信されている。
TVerでは第1話から3話までと最新話が無料で配信中。さらに、配信中の第1話〜4話のダイジェストに続き、第5話〜7話のダイジェストが8月28日よるから配信。Huluでは「放送局占拠」最新話まで、シリーズ過去作「大病院占拠」「新空港占拠」、同世界線の「潜入兄妹 特殊詐欺特命捜査官」が全話独占配信中となっている。
櫻井が刑事・武蔵三郎を演じる“占拠シリーズ”は2023年の「大病院占拠」、2024年の「新空港占拠」と続編が制作され、今作で3作目。来たる東京都知事選挙に向け選挙特番を放送中の「テレビ日本」を、突如として妖怪の面をかぶった「妖（あやかし）」と名乗る武装集団が占拠。一瞬でも気の抜けない完全オリジナルのタイムリミット・バトル・サスペンスが開幕する。（modelpress編集部）
【速報】武蔵刑事と青鬼、共闘。犯行メンバー「座敷童」判明か。「伊吹を止めるぞ、俺とおまえで」。武蔵（櫻井翔）は般若・伊吹（加藤清史郎）の暴走を止めるため、宿敵である青鬼・大和（菊池風磨）と共闘。大和を監禁場所から間一髪救い出すと、伊吹の目を盗んで指揮本部に留置し、「知ってること、全部話せ」。武蔵の追及に、大和は「おそらく座敷童は今、放送局内に潜り込んでいます」。妖の1人である座敷童は、放送局内すべての場所に出入りできるマスターキーを握っている。その鍵を奪い取れば、人質解放の糸口になる。武蔵は座敷童を炙り出すため、秘策を打ち出すが…。そんな中、伊吹が次なる要求を武蔵に突き付ける。官房長官の息子・式根潤平（山口大地）の闇を2時間以内に暴け―。間に合わなければ、潤平の頭蓋骨を新たな装置が襲う。武蔵と大和は、妖が残したヒントを頼りに、すべての始まりとなった闇に迫る。座敷童は一体誰だ？妖を生み出した“始まりの闇”とは。
◆武蔵（櫻井翔）＆青鬼（菊池風磨）、伊吹（加藤清史郎）を止めるため共闘
◆櫻井翔主演「放送局占拠」
櫻井が刑事・武蔵三郎を演じる“占拠シリーズ”は2023年の「大病院占拠」、2024年の「新空港占拠」と続編が制作され、今作で3作目。来たる東京都知事選挙に向け選挙特番を放送中の「テレビ日本」を、突如として妖怪の面をかぶった「妖（あやかし）」と名乗る武装集団が占拠。一瞬でも気の抜けない完全オリジナルのタイムリミット・バトル・サスペンスが開幕する。（modelpress編集部）
◆第8話あらすじ
