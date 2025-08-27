千葉県社会人サッカーリーグ1部の東葛がレアンドロ・ペレイラの獲得を発表

千葉県社会人サッカーリーグ1部のFC GRASION東葛にサンフレッチェ広島などで活躍したブラジル人FWレアンドロ・ペレイラが新加入した。

7部相当の社会人リーグへの強力助っ人参戦で、次節の対戦相手にも注目が集まっている。

34歳のL・ペレイラは母国ブラジルでプロキャリアをスタートさせ、ベルギー1部クラブ・ブルージュなどを経て、2019年1月に松本山雅に加入。さらに同年8月にサンフレッチェ広島へ期限付き移籍すると、2020年シーズンにはJ1リーグで得点ランキング3位の15得点を記録した。

その後は、ガンバ大阪や栃木SCでもプレーした後に、ブラジルへ戻ってプレーしていたが、2年ぶりに日本へ戻ってきた。7月で34歳になったとはいえ、この大物ストライカーの日本復帰の舞台がJリーグではなく、7部相当の地域リーグとなったことは驚きを提供している。

FC GRASION東葛は今季から1部に昇格し、現在首位を快走。次節の対戦相手は、千葉教員SCとなっている。SNS上では、「千葉教員SCは震えて眠れ」「2学期始まったばかりのクソ忙しい時に、急にレアペとマッチアップすることになった千葉県教員のチョークを握る手が震えてそう」との声があがっている。（FOOTBALL ZONE編集部）