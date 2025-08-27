元NGT48・中井りか、産後に激変した夫婦関係「離婚届2回書いてる」「今は全然愛がない」 24年にテレビディレクターと結婚
元NGT48の中井りか（28）が26日放送のABEMAのバラエティー番組『愛のハイエナseason4』（#9）に出演。結婚生活を赤裸々に語った。
【写真】「本当にイケメン!!!」夫と“顔出し”初2ショット公開の中井りか
26日の放送では、“イケメン芸能人がホストクラブで実際に働いたら稼げるのか？”を検証するため、俳優・山本裕典がホストクラブに体験入店し、その様子に完全密着する看板企画「山本裕典、ホストになる。」の最新シリーズ「山本裕典、ホストになる。一触即発の店舗改革編」第5弾を放送した。
スタジオでは、ゲストに元NGT48の中井りかが出演し、テレビ東京のディレクターでスタジオMC陣もよく知る中井の夫の話題に。出会いはテレビ東京の番組で、「（夫から）アプローチをかけられました」と語った中井は、「赤ちゃんが生まれて、今は全然愛がなくて」とまさかの実態を明かし、MC陣を爆笑させた。
続けて「今は仲良くやってるんですけど、すごい喧嘩を何回もしてて、離婚届2回書いてる」とさらに爆弾発言をした中井は、夫婦喧嘩の原因についてきかれると、「赤ちゃんのオムツがBボーイくらい腰パンにされてた」と言及。「そういうのが原因でつかみ合いの喧嘩になる」と語った中井に一同はまたも爆笑し、さらば青春の光・森田は「めちゃくちゃオモロい裁判になりそう」とコメントした。
また、「（夫に）めっちゃ厳しいんでしょ？」と森田がたずねると、中井は鋭い眼光に表情を一変。「そんなこと言ってる？」「裏で悪口言われてるのかと思って」と詰め寄った中井に、森田は「俺は直接聞いてないけど...」と慌てる場面もありました。飲み会に女性がいる場合は「（席を）誰か1人挟め」と伝えているという中井は、ほかにも「21時〜23時までの間にお風呂に入れたいから、それまでに帰って来ないんだったら朝9時まで帰宅するなとは言ってます」と独特な家庭内のルールを告白。「逆にラッキー」「それはいい条件」と驚いた男性陣を中井は「もうどうでもいいです」と受け流し、さらに笑いを誘った。
