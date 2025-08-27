原因は自分にある。長野凌大＆藤林泰也W主演、人気BL漫画「PUNKS△TRIANGLE」実写ドラマ化 「コスラバ」監督＆脚本家が再タッグ
【モデルプレス＝2025/08/27】シリーズ累計発行部数30万部を突破した沖田有帆氏による人気BL漫画「PUNKS△TRIANGLE」を、原因は自分にある。の長野凌大と、俳優の藤林泰也のW主演で実写ドラマ化。10月9日よりフジテレビ（初回25時40分〜／以降毎週木曜25時15分〜※関東ローカル）、FODにて放送・独占先行配信される。
【写真】長野凌大＆藤林泰也、BL作品で密着
原作は、推しとクラスメイトが同一人物という想像するだけでときめいてしまう設定と、ハラハラな疑似三角関係に多くの読者を夢中にさせた沖田氏による人気BL漫画。ウブで推しに一途な千明と、色気ダダ洩れでミステリアスなアイ、不器用で放っておけない江永が繰り広げるトライアングルな関係性に沼る人が続出。“夜遊び”をきっかけにアイが千明を大人な世界観に引き込んでいく様子は、見ているだけでキュン不可避。2024年には続編「PUNKS△TRIANGLE stitch」が連載スタートし、同年には東京＆大阪でPOP UP SHOPが開設され、海外では中国限定イベントを開催するなど幅広い層から注目を集める刺激的なジレンマ・ラブストーリーが実写化される。
推しを一途に愛すピュアで真面目な青年・純浦千明役を演じるのは、圧倒的な表現力と唯一無二の世界観で人気急上昇中の7人組ダンスヴォーカルグループ・原因は自分にある。の長野。俳優としても活躍し、初主演となる本作では推しと同級生2人の間で揺れ動く様子を原作キャラそのままの雰囲気で可愛らしく演じる。
千明が憧れるカリスマモデルのアイと、クラスメイトで手先が不器用な江永歩の二役を演じるのは、「仮面ライダーガッチャード」をはじめ、劇団「ハイキュー！！」での活躍や堤幸彦演出の舞台「忠臣蔵」への出演が決定するなど注目を集める藤林。一人二役を繊細に演じ分け、千明を翻弄し時に翻弄される絶妙な役どころを体現した。
2024年にヒットしたBLドラマ「コスメティック・プレイラバー」を手掛けた進藤丈広監督と脚本家・金杉弘子氏が再タッグ。千明、江永、アイ、3人のもどかしい恋模様や葛藤を繊細なタッチで描きつつ、ファッションをテーマとした原作の世界観を丁寧に実写に落とし込んでおり、作品のキーとなるパンクファッション要素も描かれる。さらに、千明がアイに初めて夜遊びを教わるシーンなど細部までこだわりを詰め込んだ本作ならではの表現も見られる。（modelpress編集部）
この度、ドラマ「PUNKS△TRIANGLE＜パンクス・トライアングル＞」に純浦千明役として出演させていただくことになりました。原作を拝読させていただいた時に感じた千明のパンクファッションへの情熱、アイに対する真っ直ぐな気持ち。江永と縮まっていく距離感などを大切に千明と向き合いました。現場では初めての経験も多くてとても楽しい思い出です。原作のファンの方も初めてBL作品を観る方にも楽しんでいただきたいです！ドラマ「PUNKS△TRIANGLE＜パンクス・トライアングル＞」ぜひ、ご覧ください！
皆さん、こんにちは！ドラマ「PUNKS△TRIANGLE＜パンクス・トライアングル＞」で江永歩／アイ役を演じさせていただいた藤林泰也です。この作品のユニークな設定に魅了され、特に三角関係の複雑な心情をどう表現するか挑戦しました！ヘアメイクチームや衣装チームのご協力のもと、役ごとに異なる魅力を引き出せるよう心がけました。3人の絡み合う想いと変化を楽しんでいただけたら嬉しいです！ぜひご覧ください！
ドラマ化のお話を頂いた当初は光栄に思う一方、初めての経験ゆえ不安も大きかったのですが、そんな中、現場に伺うたび、監督をはじめ撮影・照明・衣装・メイク・美術・録音・PRの皆さんが使い込まれた台本を手に、シーンの細部を作り上げていく姿に、作品とファンの方々に真摯に向き合ってくださっていることが伝わり安堵するとともに胸が熱くなりました。衣装が要となる本作では、スタイリストさんが細部まで悩み抜き、服飾学校のショーのための衣装を（なんと一から！）制作してくださったことにも深く感謝しています。キャストの皆さまの演技がどのように映像へと結実するのか、完成を心から楽しみにしています！
初めて原作を読んだ時、純浦の強がっている可愛いさ、江永とアイのミステリアスな部分に魅了されました。ドラマ化できるのか不安な部分もありましたが、長野くんと藤林くんと出会い、実写化にピッタリだと確信できました。服飾専門学校の夜間を舞台にした友情/純愛物語で、ファッション好きにも楽しんでもらえる作品になっています。ぜひご視聴ください！
TOKYOの夜はこんなにも艶っぽく、そしてこんなにも美しかったのか…街の煌めき、ルビー色のカクテル、煙草の煙、口元に光るピアス、涼しい夜風…単なる東京の夜が憧れの人と過ごすことでまるで別世界のように輝き始める。そんな素敵な2人の夜遊びをちょっとドキドキしながら、そして何より原作の沖田有帆先生の世界観を大切に書かせて頂きました。ちょっと夜のTOKYOに繰り出してみたくなる……この秋、皆さんの心に素敵な夜風が届きますように…。
服飾専門学校に通う千明にはある夢があった。それは千明の人生を変えたカリスマモデルのアイに、自分の作った服を着てランウェイを歩いてもらうこと。コンペで優勝するとその夢が叶うと知り意気込むが、共同制作の相手がモサくて超絶不器用な江永に決まり絶望する。そんなある夜、不良に絡まれた千明を助けてくれたのはあのアイだった。しかも彼から色気たっぷりに「夜遊びの仕方、教えてあげる」と迫られて…？
【Not Sponsored 記事】
【写真】長野凌大＆藤林泰也、BL作品で密着
◆長野凌大＆藤林泰也W主演「PUNKS△TRIANGLE＜パンクス・トライアングル＞」
原作は、推しとクラスメイトが同一人物という想像するだけでときめいてしまう設定と、ハラハラな疑似三角関係に多くの読者を夢中にさせた沖田氏による人気BL漫画。ウブで推しに一途な千明と、色気ダダ洩れでミステリアスなアイ、不器用で放っておけない江永が繰り広げるトライアングルな関係性に沼る人が続出。“夜遊び”をきっかけにアイが千明を大人な世界観に引き込んでいく様子は、見ているだけでキュン不可避。2024年には続編「PUNKS△TRIANGLE stitch」が連載スタートし、同年には東京＆大阪でPOP UP SHOPが開設され、海外では中国限定イベントを開催するなど幅広い層から注目を集める刺激的なジレンマ・ラブストーリーが実写化される。
千明が憧れるカリスマモデルのアイと、クラスメイトで手先が不器用な江永歩の二役を演じるのは、「仮面ライダーガッチャード」をはじめ、劇団「ハイキュー！！」での活躍や堤幸彦演出の舞台「忠臣蔵」への出演が決定するなど注目を集める藤林。一人二役を繊細に演じ分け、千明を翻弄し時に翻弄される絶妙な役どころを体現した。
◆「コスメティック・プレイラバー」監督・進藤丈広×脚本・金杉弘子が再タッグ
2024年にヒットしたBLドラマ「コスメティック・プレイラバー」を手掛けた進藤丈広監督と脚本家・金杉弘子氏が再タッグ。千明、江永、アイ、3人のもどかしい恋模様や葛藤を繊細なタッチで描きつつ、ファッションをテーマとした原作の世界観を丁寧に実写に落とし込んでおり、作品のキーとなるパンクファッション要素も描かれる。さらに、千明がアイに初めて夜遊びを教わるシーンなど細部までこだわりを詰め込んだ本作ならではの表現も見られる。（modelpress編集部）
◆長野凌大（原因は自分にある。）コメント
この度、ドラマ「PUNKS△TRIANGLE＜パンクス・トライアングル＞」に純浦千明役として出演させていただくことになりました。原作を拝読させていただいた時に感じた千明のパンクファッションへの情熱、アイに対する真っ直ぐな気持ち。江永と縮まっていく距離感などを大切に千明と向き合いました。現場では初めての経験も多くてとても楽しい思い出です。原作のファンの方も初めてBL作品を観る方にも楽しんでいただきたいです！ドラマ「PUNKS△TRIANGLE＜パンクス・トライアングル＞」ぜひ、ご覧ください！
◆藤林泰也コメント
皆さん、こんにちは！ドラマ「PUNKS△TRIANGLE＜パンクス・トライアングル＞」で江永歩／アイ役を演じさせていただいた藤林泰也です。この作品のユニークな設定に魅了され、特に三角関係の複雑な心情をどう表現するか挑戦しました！ヘアメイクチームや衣装チームのご協力のもと、役ごとに異なる魅力を引き出せるよう心がけました。3人の絡み合う想いと変化を楽しんでいただけたら嬉しいです！ぜひご覧ください！
◆原作：沖田有帆コメント
ドラマ化のお話を頂いた当初は光栄に思う一方、初めての経験ゆえ不安も大きかったのですが、そんな中、現場に伺うたび、監督をはじめ撮影・照明・衣装・メイク・美術・録音・PRの皆さんが使い込まれた台本を手に、シーンの細部を作り上げていく姿に、作品とファンの方々に真摯に向き合ってくださっていることが伝わり安堵するとともに胸が熱くなりました。衣装が要となる本作では、スタイリストさんが細部まで悩み抜き、服飾学校のショーのための衣装を（なんと一から！）制作してくださったことにも深く感謝しています。キャストの皆さまの演技がどのように映像へと結実するのか、完成を心から楽しみにしています！
◆監督：進藤丈広コメント
初めて原作を読んだ時、純浦の強がっている可愛いさ、江永とアイのミステリアスな部分に魅了されました。ドラマ化できるのか不安な部分もありましたが、長野くんと藤林くんと出会い、実写化にピッタリだと確信できました。服飾専門学校の夜間を舞台にした友情/純愛物語で、ファッション好きにも楽しんでもらえる作品になっています。ぜひご視聴ください！
◆脚本：金杉弘子 コメント
TOKYOの夜はこんなにも艶っぽく、そしてこんなにも美しかったのか…街の煌めき、ルビー色のカクテル、煙草の煙、口元に光るピアス、涼しい夜風…単なる東京の夜が憧れの人と過ごすことでまるで別世界のように輝き始める。そんな素敵な2人の夜遊びをちょっとドキドキしながら、そして何より原作の沖田有帆先生の世界観を大切に書かせて頂きました。ちょっと夜のTOKYOに繰り出してみたくなる……この秋、皆さんの心に素敵な夜風が届きますように…。
◆ストーリー
服飾専門学校に通う千明にはある夢があった。それは千明の人生を変えたカリスマモデルのアイに、自分の作った服を着てランウェイを歩いてもらうこと。コンペで優勝するとその夢が叶うと知り意気込むが、共同制作の相手がモサくて超絶不器用な江永に決まり絶望する。そんなある夜、不良に絡まれた千明を助けてくれたのはあのアイだった。しかも彼から色気たっぷりに「夜遊びの仕方、教えてあげる」と迫られて…？
【Not Sponsored 記事】