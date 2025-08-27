¡ØÂçÄÉÀ×¡Ùº£Ìë¡ÈºÇÂç¤ÎÆæ¡É¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¡¡ÅÄÂ¼Ä¾¸Ê´ÆÆÄ¡Ö¥Ï¡¼¥É¤Ê¤ó¤À¤±¤É¾Ð¤¨¤ë¡¢Ë°¤¤Ê¤¤¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ë¡×
¡¡Âç¿¹ÆîÊþ¡ßÁêÍÕ²íµª¡ß¾¾²¼Æà½ï¤¬¥È¥ê¥×¥ë¼ç±é¤¹¤ë¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥É¥é¥Þ¡ØÂçÄÉÀ×¡Á·Ù»ëÄ£SSBC¶¯¹ÔÈÈ·¸¡Á¡Ù¡ÊËè½µ¿åÍË¡¡¸å9¡§00¡ËÂè8ÏÃ¤¬¡¢¤¤ç¤¦27Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£ºÇ½ª¾Ï¤ËÆÍÆþ¤¹¤ëº£²ó¤ÎÊüÁ÷¤òÁ°¤Ë¡¢±é½Ð¤ò¼ê³Ý¤±¤ëÅÄÂ¼Ä¾¸Ê´ÆÆÄ¤«¤é¥³¥á¥ó¥È¤¬ÅþÃå¤·¤¿¡£
¡Ú¾ìÌÌ¼Ì¿¿¡Ûº£ºî¥¹¥¿¡¼¥È°ÊÍè¤ÎºÇÂç¤ÎÆæ¤¬¤Ä¤¤¤ËÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢Æ±¶É¤Î¿åÍË¸á¸å9»þÏÈ¤Ë10Ç¯¤Ö¤ê¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¿·ºî¥É¥é¥Þ¡£¸½ÂåÁÜºº¤Î¥¡¼¥Þ¥ó¤È¤â¸À¤¦¤Ù¤ºÇÀèÃ¼¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë½¸ÃÄ¡¢¡ÚSSBC¡áÁÜºº»Ù±çÊ¬ÀÏ¥»¥ó¥¿¡¼¡ÊSousa Sien Bunseki Center¡Ë¡Û¤¬ÉñÂæ¡£¡ÚSSBC¡Û¤ÎÃæ¤Ë¿·Àß¤µ¤ì¤¿¡¢»¦¿Í¡¦¶¯Åð¡¦Êü²Ð¤Ê¤É¤Î¶§°ÈÈºá¤òÃ´Åö¤¹¤ëÁÜºº°ì²Ý¤òÀìÌç¤Ë»Ù±ç¤¹¤ëÊÌÈÉ¡ÈSSBC¶¯¹ÔÈÈ·¸¡É¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¤½¤·¤ÆÈà¤é¤ò¼è¤ê´¬¤¯¿Í¡¹¤Î³èÌö¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡Âè8ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢ÁêÍÕ±é¤¸¤ëÌ¾ÇÈ¤¬¡Ö¤Ê¤¼SSBC¤ËÇÛÂ°¤µ¤ì¤¿¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦¡¢º£ºî¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ°ÊÍè¤ÎºÇÂç¤ÎÆæ¤¬¤Ä¤¤¤ËÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¡£»ö¤ÎÈ¯Ã¼¤Ï¡¢Ìë¤Î¸ÞÈ¿ÅÄ¤Çµ¯¤¤¿½Æ·â»ö·ï¡£°ìÊó¤ò¼õ¤±¡¢Ì¾ÇÈ¤È¤È¤â¤Ë¸½¾ì¤ËµÞ¹Ô¤·¤¿°Ë³À¡ÊÂç¿¹ÆîÊþ¡Ë¤Ï¡¢ÈÂÁ÷¤µ¤ì¤ëÈï³²¼Ô¤ò¸«¤Æ¤¬¤¯Á³¡£·â¤¿¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ê¸µ·Ù»¡´±¡¦²ÃÌÐÍººî¡Êê¥Àã¼¡Ï¯¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡È¬½Å³ß¡Ê±óÆ£·û°ì¡ËÎ¨¤¤¤ëÁÜºº°ì²Ý¤Ï¡¢¸½¾ìÉÕ¶á¤«¤éÆ¨¤²¤¿¡ÈÀÖ¤¤¥·¥ã¥Ä¤ÎÃË¡É¤òÍÎÏ¤ÊÈïµ¿¼Ô¤È¸«¤ÆÁÜºº¤ò³«»Ï¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î²ÃÌÐ¤Î¸µ¤ò¡¢¤Ê¤¼¤«µ×À¤Æâ³Õ´±Ë¼Ä¹´±¡Êº´Æ£¹À»Ô¡Ë¤¬¸«Éñ¤¤¤ËË¬¤ì¤ë¡£¤Ï¤ë¤«ÀÎ¤ËÂà´±¤·¤¿·Ù»¡´±¤ÎÍÆÂÎ¤òµ×À¤¤¬¤Ê¤¼µ¤¤Ë³Ý¤±¤ë¤Î¤«¡£Ã¯¤â¤¬µ¿Ìä¤òÊú¤¯Ãæ¡¢²ÃÌÐ¤ò·â¤Ã¤¿·ý½Æ¤Ï¡¢22Ç¯Á°¤Î¥Û¡¼¥à¥ì¥¹¼Í»¦»ö·ï¤Ç»È¤ï¤ì¤¿¤â¤Î¤ÈÆ±°ì¤Ç¤¢¤ê¡¢Åö»þ¤½¤Î·ý½Æ¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿·Ù´±¤³¤½²ÃÌÐËÜ¿Í¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤¹¤ë¡£
¡¡¤Þ¤µ¤«¤Î»ö¼Â¤ËÅöÏÇ¤¹¤ë°Ë³À¡£¤½¤·¤ÆÌ¾ÇÈ¤â¤Þ¤¿¡¢¾×·â¤Î»ö¼Â¤Ë¸ÍÏÇ¤¤¤ò±£¤»¤Ê¤¤¡£¤Ê¤¼²ÃÌÐ¤Ï¡¢Ã¥¤ï¤ì¤¿¡È¼«Ê¬¤Î·ý½Æ¡É¤Ç·â¤¿¤ì¤¿¤Î¤«¡©°Ë³À¤ÈÍÚ¡Ê¾¾²¼Æà½ï¡Ë¤Ï¡¢¿¿Áê¤òÃµ¤ë¤Ù¤¯µ×À¤¤ËÄ¾ÀÜÏÃ¤òÊ¹¤¯·è°Õ¤ò¤¹¤ë¡£¤½¤³¤Ç¸ì¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢22Ç¯Á°¤Î»ö·ï¤ÇÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¤¢¤ë»ö¼Â¡£¤½¤·¤Æ¤½¤³¤Ë¤Ïµ×À¤¤¬SSBC¤òÁÏÀß¤·¤¿ÍýÍ³¡¢¤½¤·¤ÆÌ¾ÇÈ¤¬¤½¤³¤ËÇÛÂ°¤µ¤ì¤¿Âç¤¤ÊÍýÍ³¤â±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Ê£»¨¤ËÍí¤ß¹ç¤¦²áµî¤È¸½ºß¡¢Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ëµ¿ÏÇ¤ÈÆæ¡½¡½¾×·â¤Î¿¿¼Â¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë¡¢ºÇ½ª¾Ï¤¬³«Ëë¤¹¤ë¡£
¡¡º£ºî¤Ç¤ÏÂè1ÏÃ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Âè4¡¢5ÏÃ¡¢¤½¤·¤ÆºÇ½ª¾Ï¤È¤Ê¤ëÂè8¡¢9ÏÃ¤Î±é½Ð¤òÃ´Åö¤·¤¿ÅÄÂ¼´ÆÆÄ¡£¿åÍË9»þÏÈ10Ç¯¤Ö¤ê¤Î¿·ºî¤òÃÂÀ¸¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖÅÁÅý¤ÎÏÈ¤Ç¤É¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤³¤¦¤«¤È¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¿Ø¤È¤¿¤¯¤µ¤óµÄÏÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö·ë²Ì¡¢¸Å¤ÎÉ¤·º»ö¥â¥Î¤Î¾¼ÏÂÅª¤ÊÎÉ¤µ¤È¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Î¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¡¼¤µ¡¢¤½¤·¤ÆµÓËÜ¤ÎÊ¡ÅÄÌ÷¤µ¤ó¤¬ÉÁ¤¯¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÎÉ¤µ¤¬¤¦¤Þ¤¯¥ß¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¤³¤È¤Ç¿·¤·¤¤¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼ê±þ¤¨¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¸ì¤ë¡£
¡¡¡Ö·º»ö¥â¥Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡È»ö·ï¤Ï²ò·è¡É¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï·ø¼Â¤Ë¿Ê¤á¤Ä¤Ä¡¢Ê¡ÅÄ¤µ¤ó¤ä¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤¬ºî¤Ã¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¡È¾Ð¤¤¡É¤ÎÍ×ÁÇ¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢°Õ¼±Åª¤Ë¶¯¼å¤òºî¤Ã¤¿¡×¤È±é½ÐÌÌ¤Ç°Õ¼±¤·¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡º£ºî¤Ç»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Î¿Íµ¤¤â¹â¤¤¤Î¤¬¡¢±óÆ£·û°ì±é¤¸¤ëÈ¬½Å³ß²íÉ×ÁÜºº°ì²ÝÄ¹¡£¡Ö±óÆ£¤µ¤ó¤È¤Ï¡Ø¥É¥¯¥¿¡¼X¡Ù¤«¤é¡¢¤È¤Æ¤âÄ¹¤¯¤´°ì½ï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢´û»ë´¶¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬À¸¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Ä¤Ä¡¢±óÆ£¤µ¤ó¤ÎÆÃÀ¤¬½Ð¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÄÂ¼´ÆÆÄ¡£¡Ö±óÆ£¤µ¤ó¤Ï¡¢¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¤ä¤ê¤Ä¤Ä¡¢ÉÝ¤µ¤ò»Ä¤·¤Ä¤Ä¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È»ëÄ°¼Ô¤¬¡È¤«¤ï¤¤¤¤¡É¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê±éµ»¤¬¤È¤Æ¤â¾å¼ê¡£»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¡Êº£²ó¤ÎÈ¬½Å³ß¤Ç¡Ë°ìÃÊ³¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤¿´¶¤¸¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤´ËÜ¿Í¤â»î¹Ôºø¸í¤µ¤ì¤Æº£¤Î·Á¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤«¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¤¤¤µÓËÜ¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÌÌÇò¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÏÁ´ÎÏ¤Ç³è¤«¤·¤¿¤¤¤·¡¢¡ÈË°¤¤µ¤»¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤ò»ý¤Ã¤ÆÎ×¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢º£ºî¤ÎÂêºà¤Ç¤¢¤ëËÉÈÈ¥«¥á¥é¤ò»È¤Ã¤¿±é½Ð¤Ë¤Ï¶ì¿´¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤³¤Î´ë²è¤¬º£¤Þ¤Ç¤ä¤é¤ì¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢¤À¤«¤é¤³¤½»ëÄ°¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤â¿·¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¸«¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤È¤â»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡±é½Ð¤ò¼ê³Ý¤±¤¿º£ÌëÊüÁ÷¤ÎÂè8ÏÃ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤È¤¦¤È¤¦Ì¾ÇÈ¤Èµ×À¤´±Ë¼Ä¹´±¤¬Êú¤¨¤Æ¤¤¿¡ÈÆæ¡É¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤«¤Ê¤«¥Ü¥ê¥å¡¼¥ß¡¼¤Ç¸«±þ¤¨¤Î¤¢¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥Ï¡¼¥É¤Ê¤ó¤À¤±¤É¾Ð¤¨¤ë¡¢Ë°¤¤Ê¤¤¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼«¿®¤ò¸«¤»¤¿¡£¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤Ø¤Ï¡Ö²ø²æ¤Ê¤¯¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¢¤È³§¤µ¤Þ¤¬ËÜÅö¤ËÌÀ¤ë¤¯¤ÆÍ¥¤·¤¯¤Æ¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ°ìÆ±½õ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡¢¤È¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´ó¤»¤¿¡£
