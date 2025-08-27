北村匠海、今田美桜と称賛した「あんぱん」共演者「マジで素敵だった」撮影時に語り合う
【モデルプレス＝2025/08/27】俳優の高橋文哉が8月26日、自身がパーソナリティを務めるラジオ番組「高橋文哉のオールナイトニッポンX（クロス）」（ニッポン放送／毎週火曜深夜0時〜）に出演。ゲスト出演した俳優・北村匠海と共演する連続テレビ小説「あんぱん」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）について語り合った。
【写真】北村匠海「輝きを放って」今田美桜も絶賛のイケメン俳優
女優の今田美桜が主演・柳井のぶを演じる「あんぱん」。のぶの幼なじみで夫となった柳井嵩を北村、嵩の同級生であり、義理の弟でもある辛島健太郎を高橋が熱演。「義理の兄弟」として共演中の2人だが、ちょうどそれぞれの兄弟の年齢が近いこともあり、実生活でも「ほぼ兄弟」と明かし、実際に北村の弟が高橋に嫉妬するほどだと笑い合った。また、北村が「『あんぱん』楽しかったですか？」と高橋に問いかけると、高橋は「楽しかったです！」と即答。さらに「数ある自分が得たものの中で、本当に匠海くんていう役者に出会えたことがすごく大きくて」と北村への尊敬を口にした。
インタビューでも「背中を追えると思えた先輩に出会えたことが1つの大きな財産です」と語ったこともあると明かし、北村は「今までにいらっしゃらなかった先輩」だと説明。「仕事として向き合わせてもらって尊敬できる部分もあれば、プライベートはプライベートで本当に遊びとして楽しめちゃう」「そこの線引がすごく絶妙」だと語り、ただの先輩というより北村はむしろ「本当にほぼお兄ちゃん」だと口にした。
高橋の言葉に照れつつ、北村は今田と撮影現場で語り合ったという会話を回顧。共演している先輩俳優たちの凄さを絶賛しつつ「『あんぱん』で過ごした時間が糧になるといいね」と2人で話していたそうで「とにかく本当に姉妹と弟と健ちゃんマジで素敵だった」と、河合優実（次女・蘭子役）、原菜乃華（3女・メイコ役）、中沢元紀（嵩の弟・千尋役）、そして高橋のことについて話したのだという。さらに、北村は「絶対にすごくいいタイミングで、きっと文哉くんはまた朝ドラというところに帰ってくるんだろうなってういう、輝きを放っておりましたよ」とも。高橋も「そんな日が来たらいいなと思います」としみじみと語っていた。（modelpress編集部）
情報：ニッポン放送
【Not Sponsored 記事】
◆高橋文哉、北村匠海は「ほぼお兄ちゃん」
◆北村匠海、今田美桜と「あんぱん」回顧
