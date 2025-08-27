映画『爆弾』山田裕貴×伊藤沙莉×染谷将太×渡部篤郎×佐藤二朗、印象的なせりふ動画公開
俳優の山田裕貴が主演を務める映画『爆弾』（10月31日公開）より、主要キャスト5人による＜せりふ動画＞が公開された。キャラクタービジュアルを背景に、印象的なせりふとともに俳優陣の熱演を楽しめる内容となっている。
【動画】映画『爆弾』キャスト5人の＜緊迫セリフ動画＞
本作で山田が演じるのは、爆弾の存在を予告する謎の男・スズキタゴサクと対峙する交渉人・類家。冷静ながら飄々とした振る舞いの裏に潜む、鋭い眼差しで取り調べを進め、爆弾の情報を明かさないタゴサクに向かい、「いずれ後悔するよ、俺に会っちゃったこと」と宣戦布告する大胆不敵さを見せつける。その声だけでも挑発や決意がにじみ出し、類家というキャラクターの存在感が鮮烈に浮かび上がるようだ。
伊藤沙莉が演じるのは、東京のどこかに仕掛けられた爆弾を追いかけ奔走する交番勤務の巡査・倖田。相棒の巡査長・矢吹（坂東龍汰）には気さくに接する一方、「ぶっ潰してやる！！」と怒りを剥き出しにする瞬間には思わず息をのむ。この言葉は誰に向けられたのか？倖田に一体何が起こったのか？その展開に心を揺さぶられること必至だ。
染谷将太が演じるのは、スズキタゴサクの過去を追う所轄の刑事・等々力。感情の抑揚のない喋り方でタゴサクに対しても平静を保つが、次第に彼の危うさを肌で感じていく。「人を傷つけて平気な顔をする奴を、俺は人間とは呼ばない！」と声を荒げる瞬間、等々力の揺るぎない正義感が鮮烈に浮かび上がってくる。
渡部篤郎が演じるのは、タゴサクと交渉する類家の上司・清宮。警視庁捜査一課のエリートとして冷静にタゴサクと向き合うが、ある理由から類家をサポートする立場に回る。「それでも決断するしかない。お前ならやれる。解け」と力強く類家の背中を押す。類家にすべてを託す清宮が、今後どのように物語に絡んでくるのか――。
そして、警察の前に圧倒的な脅威として立ちはだかる、謎の男・スズキタゴサクを佐藤二朗が演じる。東京都内に仕掛けられた爆弾の存在を予告しつつ、刑事たちの取調べを巧みにかわし、突如として謎めいたクイズを出題する、得体の知れなさが異様な緊張感を生む。
どこにでもいそうな平凡な佇まいの中に、どこか無邪気な雰囲気も漂わせながら、「爆発したって、べつによくないですか？その人が私に十万円貸してくれるわけじゃないし…」と平然と言い放つタゴサク。その腹の底の読めなさは、観る者に恐怖と戦慄をもたらす。一体、タゴサクとは何者なのか、彼の狙いはどこにあるのか？警察と同じく、観客もその謎に翻ろうされることになる。
なお、8月29日からは一部劇場に特製スタンディが設置され、ボタンを押すとランダムでキャラクターのせりふが流れる仕掛けが楽しめる。
さらに同日からは、類家やタゴサクら主要キャラクターの“顔圧”を前面に押し出したムビチケカードも発売。価格は一般券1600円（税込）。オンライン版も同時発売される。
原作は、『このミステリーがすごい！2023年版』（宝島社）、『ミステリが読みたい！2023年版』（ハヤカワミステリマガジン）でいずれも第1位を獲得した、呉勝浩による同名小説（講談社文庫）。
取調室という密室と、東京の街という開かれた舞台を行き来しながら進む物語。迫る爆発の恐怖、緊迫する心理戦、次々に明かされる謎。山田を中心にキャスト陣の熱演が楽しみな“極限のリアルタイム・ミステリー”が、この秋スクリーンを揺るがす。
