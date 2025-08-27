これはズルいよ！「可愛い顔してこんなに強いの！？」実用性抜群な優秀100均文具

ダイソーで、またまた気になる文具をゲットしてきました！くまちゃんデザインの可愛いマグネット4個セット。くすみカラーや焼きたてクッキーのような色合いもツボで、メモなどを可愛く留められます。ネオジム磁石だから、紙を5枚しっかりまとめられるほど強力！可愛い顔して実用性抜群って…ずるいよダイソーさん♡

商品情報

商品名：アニマルマグネット（ゆるくま、4個）、アニマルマグネット（おすわりくま、4個）

価格：各￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

可愛い顔して優秀すぎる♡くまちゃんデザインのマグネットを発見！

可愛いだけでなく、実用性も兼ね備えた文具がたくさん揃っているダイソー。

先日もパトロール中に、くまちゃんデザインのマグネット『アニマルマグネット』を発見しました！

価格は各110円（税込）。筆者が購入した店舗では、文具売り場に陳列されていました。

『アニマルマグネット（ゆるくま、4個）』は、ゆる可愛いくまちゃんのマグネットが4個セットになっています。

くすみカラーもおしゃれで、韓国風文具のような雰囲気もあります♡

『アニマルマグネット（おすわりくま、4個）』は、おすわりしたくまちゃんのマグネット4個セット。

焼きたてのクッキーのような色合いが可愛くてたまりません！

マグネットは小さいですが強力です！

ネオジム磁石が使われているので、しっかり留まってくれます。

さすが強力な磁石を使用しているだけあり、メモ用紙を5枚まとめても難なくキープできます！

フラットな形状ですが、ダイカットタイプなので指の掛かりが良く、取り外しやすいですよ。

『コンパクトキャップ付ハサミ（ブラウン）』もおすすめ！

同じくダイソーで販売されている、くまちゃんデザインの文具『コンパクトキャップ付ハサミ（ブラウン）』もおすすめです！

とてもコンパクトで持ち運びしやすい、スティックタイプのハサミです。価格は110円（税込）。

この手のハサミにしては切れ味抜群で、商品タグや粘着テープなどもサクサクカットできます！

ポーチに入れて、いつでもどこでも持ち運べて便利ですよ。

今回はダイソーでおすすめの、くまちゃんデザインの文具を2種ご紹介しました。

どちらも100円とは思えないクオリティの高さでおすすめです！気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年8月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。