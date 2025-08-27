これはズルいよ！「可愛い顔してこんなに強いの！？」実用性抜群な優秀100均文具
商品情報
商品名：アニマルマグネット（ゆるくま、4個）、アニマルマグネット（おすわりくま、4個）
価格：各￥110（税込）
販売ショップ：ダイソー
可愛い顔して優秀すぎる♡くまちゃんデザインのマグネットを発見！
可愛いだけでなく、実用性も兼ね備えた文具がたくさん揃っているダイソー。
先日もパトロール中に、くまちゃんデザインのマグネット『アニマルマグネット』を発見しました！
価格は各110円（税込）。筆者が購入した店舗では、文具売り場に陳列されていました。
『アニマルマグネット（ゆるくま、4個）』は、ゆる可愛いくまちゃんのマグネットが4個セットになっています。
くすみカラーもおしゃれで、韓国風文具のような雰囲気もあります♡
『アニマルマグネット（おすわりくま、4個）』は、おすわりしたくまちゃんのマグネット4個セット。
焼きたてのクッキーのような色合いが可愛くてたまりません！
マグネットは小さいですが強力です！
ネオジム磁石が使われているので、しっかり留まってくれます。
さすが強力な磁石を使用しているだけあり、メモ用紙を5枚まとめても難なくキープできます！
フラットな形状ですが、ダイカットタイプなので指の掛かりが良く、取り外しやすいですよ。
『コンパクトキャップ付ハサミ（ブラウン）』もおすすめ！
同じくダイソーで販売されている、くまちゃんデザインの文具『コンパクトキャップ付ハサミ（ブラウン）』もおすすめです！
とてもコンパクトで持ち運びしやすい、スティックタイプのハサミです。価格は110円（税込）。
この手のハサミにしては切れ味抜群で、商品タグや粘着テープなどもサクサクカットできます！
ポーチに入れて、いつでもどこでも持ち運べて便利ですよ。
今回はダイソーでおすすめの、くまちゃんデザインの文具を2種ご紹介しました。
どちらも100円とは思えないクオリティの高さでおすすめです！気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年8月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。