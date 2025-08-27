【カラバオカップ】ノリッジ 0−3 サウサンプトンFC（日本時間8月27日／キャロウ・ロード）

【映像】左足で超絶ミドルを叩き込んだ瞬間

サウサンプトンのMF松木玖生が、イングランドで移籍後初ゴールを挙げた。衝撃のスーパーミドルに国内外のファンたちが歓喜している。

サウサンプトンは現地時間8月26日、カラバオカップ2回戦でノリッジと対戦。チャンピオンシップのライバルとの一戦で、3ー0の勝利を飾ったサウサンプトンが3回戦へと勝ち進んでいる。

ベンチスタートだった松木は63分からピッチに登場すると、2ー0で迎えた81分、右サイドからドリブルで中央のエリアに侵入。ボックス手前から左足を振り抜くと、伸び上がるような強烈な弾道のシュートがゴールの右上段を撃ち抜いた。移籍後初ゴールを決めた松木はその場で仰向けに倒れ込むと、チームメートたちが近寄って抱きつくなど日本人MFを称えている。

このゴールにファンたちが反応。日本人のファンたちは「激ヤバミドルやん松木玖生。怪我人多い代表呼ばれてもおかしくないね」「松木すげーの決めてるやん流石のパンチ力」「ジェラードみたいなミドル決めてる」「まじで神だった。あのシュート、痺れたー！」「右上隅に突き刺さったゴールは、見てて心が震えた」と称賛している。

また海外のファンたちも「カミカゼシュートだ」「クリュウのファンタスティックなゴールが」「ロケットのような一撃」「マツキは結果を残した。次はスタメンで出なければいけない」「マツキの能力の高さを知らなかった。すごい選手だ」「クリュウのエネルギッシュなプレーが大好きだ」「マツキ、最高にクレイジーだ」など、こちらも松木を称えるコメントが多く並ぶなど、英国での初ゴールは世界中で話題となっているようだ。

（ABEMA de DAZN／カラバオカップ）