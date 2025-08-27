深澤辰哉、ホラー映画さながらの恐怖体験を告白。墓地で男性に声を掛け…スタジオ「めちゃめちゃ怖い」

本日8月27日（水）の『かまいガチ』は、好評企画「でな、話はここからやねん」が放送される。

【映像】かまいたち山内、番組Pと一触即発!? 怒りのクレーム「文句あるんだったらいつでも来いや！」

トークの腕におぼえありの出演者たちが、ただ怖い話を披露するのではなく、“楽しげなおもしろトーク”から急転直下で“鳥肌モノの怖い話”に転換させる新感覚トークを展開していく。

8回目となる今回、選りすぐりの“オモコワ話”を披露するのは、濱家をはじめ、兼光タカシ、林健（ギャロップ）、植野行雄（デニス）、そして同企画で過去3回も優勝している絶対王者・好井まさお。さらに、Snow Manのメンバー・深澤辰哉が審査員として参加し、5人の渾身トークをジャッジする。

「自分のなかで一番怖い、実際に起きた話を持ってきた」（植野）、「僕はこの番組に本気で取り組んでるんですよ！」（好井）など、それぞれ気合十分の話し手たち。

はたして今回、深澤を震え上がらせて優勝し、「オモコワ王」の栄冠を手にするのは誰なのか？

◆深澤も「こっわ！」とガチで鳥肌！

想像をはるかに上回るオモコワ話が毎度大渋滞する「でな、話はここからやねん」は、今回もロケットスタート。

クリーニングに出した服の襟に、身に覚えのない“血痕”――トップバッター・兼光の話を聞き終えた瞬間、衝撃のオチに深澤が「こっわ！」と漏らし、腕が鳥肌まみれとなる事態に。

さらに、林は少年時代に「真夜中のハイキング」で巻き込まれた心霊体験を告白。その内容は、絶対王者・好井も「めちゃめちゃ生々しい」と顔を強張らせるほどで…。

そんな好井は深澤も感動するほど圧巻の語り口で、メンズ地下アイドルの解散ライブで知り合った女性から聞いた「杖をついた男」について話し始める。

しかも、これがトラウマ級の恐怖エピソード。スタジオメンバーがそろって言葉を失ってしまうことに。

一方、植野は「裁判傍聴」にまつわる謎多きエピソードを披露。そして大トリの濱家が選んだエピソードは「恐怖のメール」で…“相方・山内の裏の顔”が暴かれる？

濱家が語りだすや、あれよあれよという間に、血の気が引いていく山内。はたして、濱家が満を持してぶっ込んだ爆弾エピソードの全貌とは…。

審査および収録を終えた深澤は「どの話もおもしろかったです。しかも、怖い部分のトークがめちゃめちゃ怖い！」と興奮。深澤もどこまでも余韻を引きずった珠玉のオモコワ話に注目だ。

◆深澤が“自らの恐怖体験”を告白

さらに今回は、審査員・深澤も“自らの恐怖体験”を告白する。

それは、友達と一緒に肝試しで墓地を訪れたときのこと。墓の前で体育座りをする男性を見かけ、興味本位で声を掛けた直後、深澤たちは“ホラー映画さながらの戦慄の心霊現象”を目撃してしまったという。

スタジオメンバーも「めちゃめちゃ怖い！」と青ざめた恐怖体験とは？