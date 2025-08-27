横山裕、チャリティーランナー就任を家族に報告「背中を押してもらいました」 実弟がお世話になった施設を訪問
日本テレビ系『24時間テレビ48』（8月30日、31日）のチャリティーランナーを務める横山裕（SUPER EIGHT／44）がこのほど、囲み取材に参加。家族にランナー就任を報告したと明かした。
【写真】晴天の中…ランニングポーズをとる横山裕（SUPER EIGHT）
横山は、家族に報告した際の様子を問われると「『兄ちゃん、すごいな』と言ってくれてうれしかった」とにっこり。「弟がお世話になった施設にロケさせてもらったんですが、やす子ちゃんが（昨年）走って得た大きなテレビがあって。そこに子どもたちが集まって（テレビを）見ているのを見て、背中を押してもらいました。頑張ろうって思いました。自分が走る意味があるんやと思って」と、改めて覚悟をにじませた。
走行距離はまだ発表されていないが、猛暑のなかでのハードな企画になることが予想されている。横山は「おかんとか家族が（頭に）浮かぶんじゃないかなと思いますね」としんみり語り、「『24時間テレビ』に出させていただくことになって、劇団ひとりさんが『つらくなったら、俺を思い出してみて』って。1回思い出してみようかなと思います」と笑いを誘った。
今回は「子供のころ、経済的にも不安の中で生きていました」と語り、弟は養護施設のお世話になったこともあるという横山の思いを受けて、目的別募金「マラソン子ども支援募金」を開設。同募金は『24時間テレビ』公式ホームページや、『24時間テレビ』でランナーが走っている間に画面に表示時されるQRコードから募金に参加することができる。寄付金は全額、支援を必要とする子どもたちのために役立てられる。
【『24時間テレビ48』】
■放送日時：8月30日午後6時30分から31日午後8時54分
■総合司会（50音順）：上田晋也、羽鳥慎一、水卜麻美
■チャリティーパートナー（50音順）：
King ＆ Prince、志尊淳、長嶋一茂、浜辺美波、氷川きよし、やす子
