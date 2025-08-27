影山優佳、肩出し韓国旅行コーデに熱視線「どの系統も似合うのさすが」「透明感すごい」
【モデルプレス＝2025/08/27】元日向坂46の影山優佳が26日、自身のInstagramを更新。韓国旅行での肩出しコーディネートを公開し、反響が寄せられている。
【写真】影山優佳、肩出しコーデで上目遣い
影山は「＃trip＃vacation＃ootd＃오오티디＃참이슬」のハッシュタグを添え、グレーの肩出しトップスに黒いキャップを合わせたカジュアルなコーディネートで、料理を楽しむ様子を公開。位置情報には「Seoul, South Korea」と記載されており、韓国・ソウルでの旅行を楽しんでいることが分かる。また、Instagramのストーリーズでは同写真とともに「写真がいっぱいあるので服ごとに 投稿することにしました そしてしっかり嗜みました」と現地でお酒を堪能したことも明かしている。
この投稿に、ファンからは「透明感すごい」「どの系統も似合うのさすが」「韓国旅行羨ましい」「可愛すぎる」「素敵なコーデ」「楽しそう」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆影山優佳、韓国旅行でのファッションコーディネート披露
