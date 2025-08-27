ONE N’ ONLY・沢村玲、半グレ役で『極道上司に愛されたら』出演決定 戸塚祥太＆中村嶺亜とアクション挑戦
ダンス＆ボーカルグループ・ONE N’ ONLYの沢村玲が、9月2日深夜に放送されるドラマイズム『極道上司に愛されたら』（MBSでは深1：04〜、TBSでは深1：33〜）第7話に出演することがわかった。
【写真】撮影裏では笑顔も！アクションに挑んだ戸塚祥太＆沢村玲
今作は、人気コミック『極道上司に愛されたら〜冷徹カレとの甘すぎる同居〜』（原作：真霜ナオ氏、漫画：＠R氏）が原作。“極道上司”と社員に呼ばれ恐れられている一方、極道の若頭という裏の顔を持つ小田切蓮を戸塚祥太（A.B.C-Z）、小田切の部下として働き、彼の家で同居することになる菅原真琴を紺野彩夏がそれぞれ演じる。
ONE N’ ONLYのボーカルとして活動するほか『ハッピー・オブ・ジ・エンド』で初のW主演を務め、『御上先生』『子宮恋愛』など話題作に続けて出演し、その存在感と怪演が話題になっている沢村は、半グレ集団浅羽連合の一員・金子を演じる。
沢村は「今回は半グレの一員ということで今までやったことのない役柄でしたが、撮影中スタッフさん・共演者の皆さんに支えていただき、やり遂げることができました！ぜひお楽しみにしてください！」とコメントを寄せた。
また、第7話では激しいアクションも大きな見どころのひとつとなる。阿吽（あうん）の呼吸が試されるアクションに戸塚、中村嶺亜、沢村で何度も細かい動きを確認しながら、挑んだ。3人ともダンスボーカルグループに属していることもあり、動きの覚えも早く、アクション監督からも絶賛の声が送られた。
