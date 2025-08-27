２７日前引けの日経平均株価は前営業日比１３５円５５銭高の４万２５２９円９５銭と反発。前場のプライム市場の売買高概算は９億３７４７万株、売買代金概算は１兆９９４５億円。値上がり銘柄数は６６３、対して値下がり銘柄数は８５５、変わらずは１０１銘柄だった。



きょう前場の東京株式市場は朝方は方向感の定まらない展開で、日経平均株価は上昇してスタートした後にすぐ値を消したが、その後は再び買いが厚くなり前場は高値圏で着地している。米エヌビディア＜ＮＶＤＡ＞の決算発表を前に様子見ムードも漂うなか、下値では押し目買いや空売り買い戻しの動きが目立つ。取引時間中に外国為替市場でドル高・円安方向に振れたこともハイテクセクターを中心にポジティブに作用した。ただ、個別株は値下がり銘柄数が値上がり数を上回る状況で、ＴＯＰＩＸはマイナス圏で引けた。



個別ではニコン＜7731＞がストップ高に買われる人気。ディスコ＜6146＞、アドバンテスト＜6857＞など半導体製造装置関連が活況高の様相をみせているほか、中外製薬＜4519＞が商いを伴い大幅高。アステリア＜3853＞も荒い値動きながら大きく水準を切り上げている。マネックスグループ＜8698＞も大幅上昇した。ブイキューブ＜3681＞が急騰、ＮＪＳ＜2325＞も値を飛ばした。半面、売買代金トップのサンリオ＜8136＞が安く、川崎重工業＜7012＞も売られた。古河電気工業＜5801＞も軟調。ＡＣＣＥＳＳ＜4813＞が急落、サイボウズ＜4776＞の下げも目立った。



出所：ＭＩＮＫＡＢＵ ＰＲＥＳＳ

外部サイト