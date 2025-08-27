高橋文哉、DISH//ライブきっかけに北村匠海の「背中を追います」宣言「あんぱん」でも厚い信頼
【モデルプレス＝2025/08/27】俳優の高橋文哉が8月26日、自身がパーソナリティを務めるラジオ番組「高橋文哉のオールナイトニッポンX（クロス）」（ニッポン放送／毎週火曜深夜0時〜）に出演。ゲスト出演した俳優・北村匠海が高橋の印象を語った。
【写真】高橋文哉＆北村匠海「あんぱん」和やかな共演シーン
現在放送中の、女優の今田美桜が主役の柳井のぶを演じる連続テレビ小説「あんぱん」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）。のぶの幼なじみで夫となった柳井嵩を俳優の北村匠海、嵩の同級生で後に義理の弟となる辛島健太郎を高橋が演じ、共演中の高橋と北村だが、北村は高橋との初印象は、「スタイリストが一緒」だったと回顧した。
長い付き合いのスタイリストから、高橋のことを「話はずっと聞いてた」上に、高橋については「『最愛』（TBS系／2021年）の印象が強かった」と振り返ったが、存在は知っていたもののなかなか出会うことがなかったという。その後2024年春に放送されたTBS系「オールスター感謝祭」で高橋がアーチェリーをしていた姿を見た際には、高橋が「輝いてた」と絶賛。高橋を「体育祭でさ、クラスで中心になる人いるじゃん、応援団長とか。1人、それだった」と形容し高橋を喜ばせた。
一方、高橋は北村の第一印象について「覚えてない」といいつつも「ライブです、僕を変えたのは！」と口に。DISH//のライブでの姿を見た高橋は、北村が「めっちゃ好きだ」となったという。元々「匠海君の持ってる熱があんまり見えてなくて。ライブ行ってMCとか歌ってるとき、『めっちゃかっけえかも、やべえ！』」と興奮したことを伝えた。
ライブ後に北村に会った際には「仮面ライダーに生で会った3歳くらいの」子どもの様だったと表現。「照れて目、見れない」くらいだったと明かした。ライブ終了後には、あまりの感動にマネージャーへ「僕多分、あの人の背中を追います」とまで宣言。更に、北村と共通のスタイリストに「まあまあな長さの、今まで送ったことのないLINEの長さで（ライブの感想を）よかったっていうのを伝えてほしいって」お願いしたと語った。ライブを見た高橋は「その印象で、『あんぱん』でも頼っていいって思った」「相談する、聞くとかじゃなくて、この人について行けばいい」と頼る相手を見つけたと思ったと回顧。北村はその熱い高橋からの思いに改めて「あっちー！」と口にした。一方北村も、思いを伝えてきた高橋の印象がライブ後に変わったといい「熱い男なんだ」「そのリスペクトが嬉しかった」と明かしていた。（modelpress編集部）
◆北村匠海、高橋文哉の第一印象「輝いてた」
◆高橋文哉、ライブで見た北村匠海の姿に思わずマネージャーに語った言葉とは
