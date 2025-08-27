“令和最強のメリハリボディ”澄田綾乃、地元で衝撃グラビア 美ボディ惜しみなく披露【コメント全文】
“令和最強のメリハリボディ”と話題の澄田綾乃が、待望の4thDVD「ぶち好きっちゃ」を、10月31日にリリースする。
【写真】美ボディ全開！地元で衝撃グラビアを披露した澄田綾乃
今作では、念願だった地元・山口県での初ロケが実現。学生時代によく通った思い出の海では、笑顔とともに、伸びやかに躍動する美ボディを惜しみなく披露している。
また、関門橋と海を望む絶景宿では、大胆なヒップラインとしっとりとした大人の色香が交差し、これまでにない“澄田綾乃”の表情を映し出す。
クールで少し近寄りがたい雰囲気なのに、話すと実は優しくて気さく…。そんなギャップに心を掴まれる、「こんな綺麗なお姉さんが地元にいたら…」と思わせる妄想必至の1作となっている。
■澄田綾乃
今回の4thDVDは私が育った地元山口県で撮影させて頂きました！馴染みのある風景に心が踊り、延び延びとしている姿を見られる作品です！海岸で思い出話をするシーンでは、よく自分の話をするのですが、なんだか地元で改めて思い出しながら話すのは少し小っ恥ずかしかったです！！DVDを通してこんな素敵な場所で育って来たんだよって少しでも知って貰えたら嬉しいです！食べ物もしっかり堪能しました！やっぱり海鮮が特に最高でした！！
【写真】美ボディ全開！地元で衝撃グラビアを披露した澄田綾乃
今作では、念願だった地元・山口県での初ロケが実現。学生時代によく通った思い出の海では、笑顔とともに、伸びやかに躍動する美ボディを惜しみなく披露している。
また、関門橋と海を望む絶景宿では、大胆なヒップラインとしっとりとした大人の色香が交差し、これまでにない“澄田綾乃”の表情を映し出す。
■澄田綾乃
今回の4thDVDは私が育った地元山口県で撮影させて頂きました！馴染みのある風景に心が踊り、延び延びとしている姿を見られる作品です！海岸で思い出話をするシーンでは、よく自分の話をするのですが、なんだか地元で改めて思い出しながら話すのは少し小っ恥ずかしかったです！！DVDを通してこんな素敵な場所で育って来たんだよって少しでも知って貰えたら嬉しいです！食べ物もしっかり堪能しました！やっぱり海鮮が特に最高でした！！