坂本龍一さんの最後の3年半の軌跡を辿ったドキュメンタリー映画『Ryuichi Sakamoto：Diaries』が、11月28日よりTOHOシネマズ シャンテほかにて全国公開されることが決定した。

2023年3月にこの世を去った稀代の音楽家・坂本龍一。その最後の日々は、自身の日記に克明に綴られていた。本作は、2024年に放送されたNHKスペシャル『Last Days 坂本龍一 最期の日々』をベースに、未完成の音楽や映像など映画オリジナルとなる新たな要素を加えて制作された。坂本さんがガンに罹患して亡くなるまでの3年半にわたる闘病生活とその中で行われた創作活動、目にしたもの、耳にした音を多様な形式で記録し続けた本人の「日記」を軸に、遺族の全面協力のもと提供された貴重なプライベート映像やポートレートをひとつに束ね、その軌跡を辿ったドキュメンタリー映画が完成。NHKスペシャル『Last Days 坂本龍一 最期の日々』を制作した大森健生が監督を務めた。

晩年の日記に綴られた、日々の何気ないつぶやきから、「死刑宣告だ」「どんな運命も受け入れる準備がある」という苦悩や葛藤、「残す音楽、残さない音楽」といった音楽を深く思考する数々の言葉。また、雨の音、雲の流れ、月の満ち欠けなど、映像には、晩年の坂本さんが見つめ、魅せられた美しい自然の音や風景が収められた。

日記の朗読を務めるのは、生前親交のあったダンサーで俳優としても活躍する田中泯。さらには、共にYMOで活動し盟友だった高橋幸宏との知られざる交流や、最後の作品となった未発表曲の制作過程など、ニューヨークの自宅、治療のための東京の仮住まい、病室、そして最後のライブとなったスタジオで過ごした日々が、日記をもとに紡がれる。

あわせて予告編とビジュアルも公開。予告編は、「俺の人生終わった」と、病の告知を受けた坂本さんの心境を綴った日記の一節から始まる。「生きてるうちはね、音楽を作り続けて」という本人の言葉や、「Aqua」を演奏する姿、そして坂本さんが大切にしてきた「YMO」や「東北ユースオーケストラ」のメンバーとの写真が収められている。

あわせて公開されたビジュアルには、楽譜を記す坂本さんの後ろ姿が捉えられ、「残さない音楽」という、坂本さんが自ら日記に書き記した言葉がコピーとして添えられている。

