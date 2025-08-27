AmBitious真弓孟之、映画初出演でプロデューサーが絶賛「さわやかで芯の通ったまっすぐな魅力」 先輩・長尾謙杜と自然体なやり取り
7人組グループ・なにわ男子の長尾謙杜と、俳優の山田杏奈がW主演する映画『恋に至る病』（10月24日公開）において、宮嶺（長尾）や景（山田）のクラスメイトであり、学級委員を務める井出翔太（真弓孟之）の姿と、宮嶺や景との日常を収めた場面写真4点が公開された。
【動画】長尾謙杜×山田杏奈『恋に至る病』真弓孟之、前田敦子らも出演
斜線堂有紀氏による同名の人気恋愛小説を実写映画化。内気な男子高校生・宮嶺望（みやみね・のぞむ）を長尾が、そんな宮嶺が出会い、初恋に落ち、彼の人生を大きく変えることになる寄河景（よすが・けい）を山田が演じる。2人の共演はAmazonオリジナル映画『HOMESTAY』（2022）以来2度目となり、劇場用映画での共演は本作が初となる。
長尾が所属するなにわ男子の後輩にあたるAmBitiousのメンバーとして活躍する真弓は、今作が映画初出演。真弓が演じる井出は、転校して間もない宮嶺のことを気に掛けたり、同級生の不審死が起こったあとも、同じ学級委員を務める景と落ち着いた様子でクラスメイトに説明したりと周囲から信頼を寄せられる存在だ。
解禁された写真からも、長尾が演じる内気な宮嶺に対し、学級委員としての落ち着いた姿や、人を安心させる空気感をまとっている姿が印象的だ。真弓がもともと持つまっすぐな魅力が役柄と自然に重なり、唯一無二のキャラクターを作り上げている。
真弓はこれまで、舞台や音楽活動を通して着実に表現力を磨き、最近では、TBS系日曜劇場『御上先生』に登場する生徒の一人を演じ、アドリブにも挑戦するなど、瞬発力の高さを発揮し、俳優としての存在感を放っている。本作で初の長編映画出演に挑んだが、初めてとは思えない落ち着きと堂々たる立ち姿で現場を驚かせたという。
プロデューサーも「コンサートや舞台のご経験もあるからか、初めての映画出演とは思えない落ち着きを感じました。また、コミュニケーション能力の高さにとても驚かされました」と絶賛。さらに「ご自身のさわやかで芯の通ったまっすぐな魅力が、この役柄をさらに輝かせてくれたと感じています。本作は真弓さんにとって初の映画ご出演でしたが、堂々とした演技を見せてくれましたし、今後もいろいろな作品での活躍を期待しています」と、真弓の将来性に大きな期待を寄せている。
また、W主演のひとりであり先輩の長尾との共演にも注目。ともに関西出身ということもあり、現場では自然に言葉を交わしていたようで、プロデューサーも、「撮影中、長尾さんが真弓さんを下の名前で呼んだり、とても良い距離感でコミュニケーションを取られていました。そのほほ笑ましい雰囲気に、現場全体が明るくなっていました」と撮影を振り返る。先輩・後輩という枠を超えた俳優としての2人のやりとりがスクリーンからにじみ出ており、クラスメイト同士の自然な関係性として物語に説得力を与えている。
