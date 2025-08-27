岩井澤健治監督によるアニメーション映画『音楽』が、『音楽 -ブラッシュアップ版- 』として9月19日より新宿武蔵野館にてリバイバル上映されることが決定した。

参考：魚豊が語る、創作の原点と『チ。』アニメ化への思い 「音楽で作品の成功率は90％上がる」

大橋裕之による自費出版漫画を岩井澤監督が長編アニメーション化し、2020年1月に劇場公開された本作。岩井澤のほぼ独力によって、製作期間7年超、作画枚数は40,000枚超、71分を全て手描き、クライマックスの野外フェスシーンをダイナミックに再現するため、実際にステージを組みミュージシャンや観客を動員してのライブを敢行して制作された。声優キャストとして、坂本慎太郎、駒井蓮、前野朋哉、芹澤興人、平岩紙、竹中直人、岡村靖幸らが出演しているほか、ドレスコーズが主題歌を提供した。

日本での劇場公開に先駆け出品された最初の海外映画祭となるオタワ国際アニメーション映画祭長編コンペティション部門ではグランプリを受賞。続くアヌシー国際アニメーション映画祭2020長編コントルシャン部門では最優秀オリジナル音楽賞を受賞。米アニー賞にもノミネートされた。日本では、メイン館となる新宿武蔵野館で公開されるやいなや、3連休全ての上映回が満席となる好スタート。結果的に武蔵野館では約10カ月にわたる超ロングランとなり、その熱狂は全国各地のミニシアターにも伝播した。

リバイバル上映は、9月19日より岩井澤の最新作『ひゃくえむ。』が劇場公開されることを記念して行われる。また、今回上映されるのは、劇場公開したバージョンから、監督が半年間を費やし、200カット以上の画を描き直した“ブラッシュアップ版”。リバイバル上映に合わせて、ポスタービジュアルも監督自ら描き下ろした。

岩井澤健治（監督）コメント劇場アニメ2作目となる『ひゃくえむ。』の公開と2020年の上映から5周年という節目のタイミングで『音楽』を再上映していただけることになりました！今回の再上映にあわせて新たに上映素材を作り直したのですが、5年前の上映版からさらに半年かけてブラッシュアップしたものになっています。内容は変わっていないので、どこが変わったか分からないかもしれませんが、7年半＋半年＝制作期間8年かけた『音楽』をぜひ劇場で体感していただきたいです！（文＝リアルサウンド編集部）