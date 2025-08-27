原因は自分にある。長野凌大×藤林泰也、『PUNKS△TRIANGLE』実写化 藤林は1人2役【コメント全文】
7人組ダンス＆ボーカルグループ・原因は自分にある。の長野凌大と、俳優の藤林泰也が、フジテレビ・FOD系ドラマ『PUNKS△TRIANGLE＜パンクス・トライアングル＞』のW主演を務めることが27日、発表された。実は同一人物である“ミステリアスな推しモデル”と“不器用でモサい同級生”の2人に恋したピュアボーイのドキドキなトライアングルを描く。
【場面カット】刺激的！距離感バグで見つめ合う長野凌大＆藤林泰也
原作は、沖田有帆氏によるBL漫画『PUNKS△TRIANGLE』（ホーム社刊）。2024年には待望の続編『PUNKS△TRIANGLE stitch』が連載をスタートし、同年には東京と大阪でポップアップストアが開設され、海外では中国限定イベントを開催するなど幅広い層から注目を集めている。
純浦千明は高校生の時にカリスマモデル・アイに出会い衝撃を受け、自分の作った服を着てもらうことを夢見ていた。ある日、同じ服飾専門学校に通う超絶不器用で冴えない江永歩とペアを組むことになり落ち込むが、江永は憧れのアイと同一人物だった。そうとは知らず、最初は江永に冷たく接する千明だったが、コンペに向けてともに過ごすうちに親友のように打ち解ける。
同じころ、憧れのアイとも知り合いになった千明は“夜遊び”を教えてもらい、次第にアイへの気持ちがあふれていく。一方、アイ／江永も天真らんまんで世話好きな千明に好意を抱き始めるが、なかなか正体を打ち明けることができない。アイと江永、2人の間で揺れ動く千明のかわいさと、かっこよいのに不器用なアイ／江永のギャップにもん絶必至。一筋縄ではいかないディープな恋に胸が高鳴る、刺激的なジレンマ・ラブストーリーとなる。
俳優としても活動する長野は、推しを一途に愛すピュアで真面目な青年・純浦千明役を演じる。初主演となる今作では推しと同級生2人の間で揺れ動く様子を原作キャラそのままの雰囲気でかわいらしく演じる。
『仮面ライダーガッチャード』をはじめ、劇団『ハイキュー!!』での活躍や堤幸彦氏演出の舞台『忠臣蔵』への出演が決定するなど注目を集める藤林は、カリスマモデルのアイと、手先が不器用な江永歩の2役を演じる。繊細に演じ分け、千明を翻弄（ほんろう）し、時に翻弄される絶妙な役どころを体現する。
2024年に大ヒットしたBLドラマ『コスメティック・プレイラバー』を手掛けた進藤丈広監督と脚本家・金杉弘子氏が再タッグ。千明、江永、アイ、3人のもどかしい恋模様や葛藤を繊細なタッチで描きつつ、ファッションをテーマとした原作の世界観を丁寧に実写に落とし込む。作品のキーとなるパンクファッション要素も見逃せない。さらに、千明がアイに初めて夜遊びを教わるシーンなど細部までこだわりを詰め込んでいる。
今作は、10月9日深夜1時40分よりフジテレビにて放送開始。以降、毎週木曜日深夜1時15分から1時45分まで関東ローカルで放送される。TVer、FODでの見逃し配信も予定している。
【コメント全文】
■原因は自分にある。・長野凌大
このたび、ドラマ『PUNKS△TRIANGLE＜パンクス・トライアングル＞』に純浦千明役として出演させていただくことになりました。原作を拝読させていただいた時に感じた千明のパンクファッションへの情熱、アイに対する真っ直ぐな気持ち。江永と縮まっていく距離感などを大切に千明と向き合いました。現場では初めての経験も多くてとても楽しい思い出です。原作のファンの方も初めてBL作品を見る方にも楽しんでいただきたいです！ドラマ『PUNKS△TRIANGLE＜パンクス・トライアングル＞』ぜひ、ご覧ください！
■藤林泰也
皆さん、こんにちは！ドラマ『PUNKS△TRIANGLE＜パンクス・トライアングル＞』で江永歩／アイ役を演じさせていただいた藤林泰也です。この作品のユニークな設定に魅了され、特に三角関係の複雑な心情をどう表現するか挑戦しました！ヘアメイクチームや衣装チームのご協力のもと、役ごとに異なる魅力を引き出せるよう心がけました。3人の絡み合う想いと変化を楽しんでいただけたらうれしいです！ぜひご覧ください！
■原作・沖田有帆氏
ドラマ化のお話をいただいた当初は光栄に思う一方、初めての経験ゆえ不安も大きかったのですが、そんな中、現場に伺うたび、監督をはじめ撮影・照明・衣装・メイク・美術・録音・PRの皆さんが使い込まれた台本を手に、シーンの細部を作り上げていく姿に、作品とファンの方々に真摯に向き合ってくださっていることが伝わり安堵するとともに胸が熱くなりました。
衣装が要となる本作では、スタイリストさんが細部まで悩み抜き、服飾学校のショーのための衣装を（なんと一から！）制作してくださったことにも深く感謝しています。キャストの皆さまの演技がどのように映像へと結実するのか、完成を心から楽しみにしています！
■監督・進藤丈広氏
初めて原作を読んだ時、純浦の強がっているかわいさ、江永とアイのミステリアスな部分に魅了されました。ドラマ化できるのか不安な部分もありましたが、長野くんと藤林くんと出会い、実写化にピッタリだと確信できました。服飾専門学校の夜間を舞台にした友情／純愛物語で、ファッション好きにも楽しんでもらえる作品になっています。ぜひご視聴ください！
■脚本・金杉弘子氏
TOKYOの夜はこんなにも艶っぽく、そしてこんなにも美しかったのか。街の煌（きら）めき、ルビー色のカクテル、煙草の煙、口元に光るピアス、涼しい夜風。単なる東京の夜が憧れの人と過ごすことでまるで別世界のように輝き始める。そんなすてきな2人の夜遊びをちょっとドキドキしながら、そして何より原作の沖田有帆先生の世界観を大切に書かせていただきました。ちょっと夜のTOKYOに繰り出してみたくなる。この秋、皆さんの心にすてきな夜風が届きますように。
