「本格的なのに工具いらないのがいい！」「サクサク組み立てられる」100均グッズ

ナチュラルなデザインのディスプレイスタンドが欲しい！そんな方におすすめなのがダイソーの『木製ディスプレイスタンド（一段）』。なんと110円（税込）で木製のスタンドが買えちゃうんです。組み立ては必要ですが工具いらずで簡単。シンプルなので自分でニスやペンキを塗るのもおすすめですよ♪早速ご紹介します。

商品情報

商品名：木製ディスプレイスタンド（一段）

価格：￥110（税込）

耐荷重量（約）：500g

販売ショップ：ダイソー

はめこむだけで完成！ダイソーの『木製ディスプレイスタンド』

ダイソーのインテリア売り場で気になるアイテムを発見！『木製ディスプレイスタンド（一段）』という商品なのですが、なんと110円（税込）で購入できちゃうんです。

この通りパーツがばらばらの状態で入っているのですが、組み立てが簡単。穴にはめこんでいくだけで完成するんです！

組み立てるとこんな感じ。110円（税込）とお安いこともあり、ささくれが多いのでやすりをかけたり、ニスを塗ったりしてもいいかもしれません。

このままでもいいですが、好きな色を塗ったり、絵を描いたりしてオリジナルデザインにするのもおすすめですよ！

ガチャガチャのディスプレイやドールの撮影にぴったり！

ディスプレイスタンドということでミニサイズのマスコットを飾ってみました！棚下にも場所があるので自然と二段になり、複数種類飾るのに便利です。

カプセルトイのおまけなど、細々としたものを飾るのにぴったりですよ！

またドールのベンチのようにして使うこともできます。ディスプレイにしたり、写真を撮影するときのベンチにしたり、使い勝手のいいアイテムです。

今回はダイソーで購入した『木製ディスプレイスタンド（一段）』をご紹介しました。売り場には220円（税込）にはなりますが、二段タイプも売られていました。ぜひスペースに合ったサイズを選んでみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年8月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。